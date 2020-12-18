Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan şampiyonadaki başarısı sonrası Süleyman Karadeniz'e ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Süleyman Karadeniz merak ediliyor. Peki Milli güreşçi Süleyman Karadeniz kimdir? İşte ayrıntılar.

SÜLEYMAN KARADENİZ KİMDİR?

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Ankara ASKİ sprorcusudur.

Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ASKİ sporcusu olan Süleyman Karadeniz'i "İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ASKİ Sporlu milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz kardeşim Avrupa Şampiyonu olarak hem kentimizi hem ülkemizi gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadeleriyle tebrik etmişti.

Süleyman Karadeniz, 18 Aralık 2020 Cuma günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonanın son gününde, 97 kiloda mindere çıkan Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında Ukraynalı Valerii Andriitsev ile karşılaştı.

Rakibini 2-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Türkiye, serbest stil takımlar klasmanında Rusya'nın ardından ikinci olarak organizasyonu tamamladı.