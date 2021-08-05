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Milli güreşçi Taha Akgül Tokyo'da 125 kilo çeyrek final mücadelesinde mağlup olarak final şansını kaybetti!

Tokyo Olimpiyatları'nda serbest stil 125 kiloda güreşçimiz Taha Akgül, çeyrek finalde ABD'li rakibi Gable Steveson'a yenildi.

Milli güreşçi Taha Akgül Tokyo'da 125 kilo çeyrek final mücadelesinde mağlup olarak final şansını kaybetti!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden son olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül, Tokyo2020'de son 16 mücadelesinde Kanadalı rakibi Amar Dhesi'yi mağlup ederek çeyrek finale yükselirken 125 kiloda, ABD'li rakibi Gable Steveson'a 8-0 yenilerek final şansını kaybetti.

Taha Akgül, Gable Steveson'ın finale çıkması halinde repesaj maçı yapacak.

Milli güreşçi Taha Akgül Tokyo'da 125 kilo çeyrek final mücadelesinde mağlup olarak final şansını kaybetti!

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