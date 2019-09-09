Milli güreşçiler, Dünya Şampiyonası için Kazakistan'a gitti

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Grekoromen Milli Takım kafilesi, Kazakistan'a gitti.

sorularını yanıtlayan Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, hedeflerinin burada elde edilecek başarıyla olimpiyatlara direkt olarak katılmak olduğunu söyledi.

SALİH BORA: ŞAMPİYONA, OLİMPİYAT KOTASI NEDENİYLE ÇOK ÖNEMLİ

Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 4 kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora şu ifadeleri kullandı: "14 Eylül'de başlayacak müsabakalar hazırız. Şu an bu seneki dünya şampiyonluğu, olimpiyat kotası nedeniyle daha önemli. Bütün ülkeler burada olimpiyatlara sokmak istediği kadroları yarıştıracak. 6 sıklette olimpiyat kotası var, ilk 5'e girenler olimpiyatlara gitmeye hak kazanacak. Biz de elimden geldiği kadarıyla en fazla olimpiyat kotası almaya çalışacağız. Olimpiyat barajını geçebilmek gerçekten çok zor olacak. 2020'de yeniden bir turnuva olacak, burada geçemeyenler için bir şans daha olacak. Burada geçebildiğimiz kadarıyla geçip o turnuvadan sonra en fazla sayıyla olimpiyatlara katılmak istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Milli kafilenin havalimanından görüntüleri

- Salih Bora'nın açıklamaları

- Genel detaylar

DHA