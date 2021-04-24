Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'dan gururlandıran haber! 10. Avrupa şampiyonluğu elde etti

Son dakika... Milli güreşçi Rıza Kayaalp 10. kez Türkiye'yi gururlandırdı. Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen şampiyonanın 6. gününde grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia ile karşı karşıya gelen Kayaalp rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluk elde etti.

Kayaalp böylelikle kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Başarılı güreşçimiz en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahihtir.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 25 Nisan 2021 Pazar günü grekoromen stilde yapılacak müsabakalarla sona erecek. Milli sporcularımızdan Kerem Kamal altın, Murat Fırat bronz madalya maçına çıkacak.