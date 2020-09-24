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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saat 10 dakika sürdü.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saat 10 dakika sürdü.

Bildiride Doğu Akdeniz'le ilgili ''Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir" ifadesi kullanıldı. 

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü


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