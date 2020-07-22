Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), toplantısı 2,5 saat sürdü.

LİBYA İLE İLGİLİ YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı. Bildiride, Türkiye'nin meşru Libya hükümetinin yanında yer almaya devam edeceğinin altı çizildi.

Beştepe'de 2,5 saat süren MGK toplantının ardından yapılan yazılı açıklama şöyle:

TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE

''Sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelenin uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA YAŞANAN GERGİNLİK

Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan’ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır. Ermenistan’ın mütecaviz tutumu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin, kardeş Azerbaycan’ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır.

KIBRIS MESELESİ

Kıbrıs’taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin, Ada’da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiş, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kati kararlılığımız vurgulanmıştır.''