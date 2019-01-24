Milli harita uygulaması HGM Atlas ve HGM Küre kullanıma açıldı

Milli haritacılık kuruluşu olan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının internet üzerindeki harita ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak, veri ve yazılımda dışa bağımlılığı kaldırmak ve dijital dönüşüme altlık sağlamak için HGM Atlas ve HGM Küre uygulamaları kullanıma açıldı.

Harita Genel Müdürlüğünce üretilen siyasi ve fiziki haritaların, topoğrafik haritaların ve hava fotoğrafları ile milli uydu görüntülerinden üretilen ortogörüntülerin sunulduğu milli uygulama HGM Atlas ve HGM Küre ile yurtiçi haritalar cadde ve sokak seviyesine kadar görüntülenebilecek. Eczane, okul, kamu binası, otobüs durağı gibi sıkça ihtiyaç duyulan detaylar, güncel meteoroloji verileri kullanıcıya ulaştırılacak. Yurt dışı haritalarında ise yerleşim yerleri, ana yollar, önemli nehirler, göller ile dağlar yer alıyor. Benzer şekilde güncel deprem verilerine de kullanıcılar HGM Atlas üzerinden erişebilecek.

HGM Atlas ve HGM Küre'de yer arama, yol tarifi, ölçme, uygulama paylaşımı gibi yetenekler de sunuluyor. Harita Genel Müdürlüğünün 1936'dan itibaren çektiği hava fotoğraflarından üretilen "tarihi ortofotolar" da yakın zamanda hizmete sunulacak. Böylece Türkiye'nin 80 yıllık gelişimi doğrudan izlenebilecek, bu veriler birçok alanda kullanılabilecek. Ayrıca söz konusu uygulamalar sayısal olarak kurum ve kuruluşlara sunulabilecek, bu sayede onlar da kendi uygulamalarını geliştirebilecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar, bu uygulamaların sağlayacağı altlık haritalar ve yeteneklerden eğitim ve öğretim, AR-GE, acil ve afet durumları, altyapı ve enerji işleri, lojistik faaliyetler, turizm ve mühendislik ile emlakla ilgili her türlü çalışmalarda yararlanabilecek.

Yerli ve milli olan bu uygulamalarla kamu kurumları tarafından benzer uygulamalar için yurt dışına ödenen ücretlerin ödenmemesi ve benzer yabancı uygulamalar vasıtasıyla kişisel verilerin toplanması faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA