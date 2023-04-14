Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'u Türkiye'ye getirdi!

Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'u, yurt dışında düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

YAYINLAMA
Google News
Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'u Türkiye'ye getirdi!

MİT'in düzenlediği sınır ötesi operasyonlar sonucu FETÖ'ye bağlı güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'u Türkiye'ye getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kaydı bulunan Cintosun, 1995-2014 arası dönemde FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'u Türkiye'ye getirdi!

FETÖ ÜYELERİNE FİNANSAL DESTEK SAĞLADI

Cintosun, 2014'te Türkiye'ye döndü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar etti. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

Cintosun'un, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yönettiği, yurt dışına yasal olmayan yöntemlerle kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı tespit edildi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz...
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!
Yerli ve Milli uydu "İMECE" uzaya gönderilmesine saniyeler kala ertelendi!
Yerli ve Milli uydu "İMECE" uzaya gönderilmesine saniyeler kala ertelendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: Daha birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: Daha birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi?
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Atatürk'ün Anıtkabir'de restore edilen otomobili Cadillac ziyaretçilerini bekliyor
Atatürk'ün Anıtkabir'de restore edilen otomobili Cadillac ziyaretçilerini bekliyor
Heyelan korkusuyla göç ettiler! 60 hanelik ilçe boşaltıldı
Heyelan korkusuyla göç ettiler! 60 hanelik ilçe boşaltıldı
Trafik polislerinden şık davranış! Bu kez ceza için değil ikram için durdurdular
Trafik polislerinden şık davranış! Bu kez ceza için değil ikram için durdurdular
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!
Son Haberler
Küstah ve alçakça açıklama: Erdoğan kazanırsa seçimden sonra vurulmalı
Küstah ve alçakça açıklama: Erdoğan kazanırsa seçimden sonra vurulmalı
Futbol kariyeri bitti teknik direktör kariyeri başladı! Arda Turan Eyüpspor teknik direktörü oldu!
Futbol kariyeri bitti teknik direktör kariyeri başladı! Arda Turan Eyüpspor teknik direktörü oldu!
Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'u Türkiye'ye getirdi!
Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'u Türkiye'ye getirdi!
Merve Boluğur'un galada giydiği elbise alay konusu oldu! Takipçileri demediğini bırakmadı!
Merve Boluğur'un galada giydiği elbise alay konusu oldu! Takipçileri demediğini bırakmadı!
Rusya’dan deprem bölgesine tonlarca yardım! 184 tonluk gıda yardımı getiren gemi limana demir attı
Rusya’dan deprem bölgesine tonlarca yardım! 184 tonluk gıda yardımı getiren gemi limana demir attı
Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!
Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!
Çok Okunanlar
Cevzet isminin anlamı nedir, Cevzet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Cevzet isminin anlamı nedir, Cevzet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seymen isminin anlamı nedir, Seymen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seymen isminin anlamı nedir, Seymen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yurdal isminin anlamı nedir, Yurdal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yurdal isminin anlamı nedir, Yurdal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Beynun isminin anlamı nedir, Beynun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Beynun isminin anlamı nedir, Beynun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Tosuncuk ve ağabeyine bir ceza daha! "Bank" ismini izinsiz kullandılar bir ceza daha aldılar!
Tosuncuk ve ağabeyine bir ceza daha! "Bank" ismini izinsiz kullandılar bir ceza daha aldılar!
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı