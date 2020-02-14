Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Bilecik'te 4 bin kişi istihdam edilecek.

Milli İstihdam Seferberliği kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile Bilecik ve ilçelerinde 4 bin kişi istihdam edilecek. Protokol ile İŞKUR ve TOBB arasında iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılması amaçlanıyor. 2020 yılında Oda-Borsalar ile İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücü, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilecek.

"Cumhurbaşkanımızın başlattığı hem üretim hem de milli istihdam seferberliğine katkı sağlamış olalım"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) 19 iş yeri ile bin 780 kişinin mesleki eğitim ve devamında istihdamının sağlanması amaçlı MEGİP ve İşbaşı Eğitim Programı (İEP) protokolü imza töreninde, sanayi kuruluşlarının ilin ekonomisine ve istihdamına önemli katkıda bulunduğunu kaydetti. Ekonominin ve istihdamın daha da iyisinin olmasını arzu ettiklerini vurgulayan Vali Şentürk, sözlerine şöyle devam etti;

'İyinin daha iyisi hep var. Bizim görevimizde daha iyiye ulaşmak noktasında çaba sarf etmek. Var olan çabaları da birleştirerek, oluşturacağı sinerjiyi de ilimizin istihdam ve ekonomik hayatına katmak. Devletimiz, her zaman elini taşın altına sokuyor. Farklı sektörlere farklı imkanlar sağlıyor. Hep beraber aynı gemideyiz. Bu gemiyi tabi yüzdürme görevi biraz yatırımcılara, sanayicilere ve istihdam oluşturanlarındır. Bin 780 kişinin istihdam edilmesi önemli. Bunun daha da iyi noktalara gelmesini arzu ediyoruz. Bir insana ekmek verecek olanı, biz baş tacı edelim. Sağlayacağınız katkı önemli. Hep beraber 2020 yılını hem ekonomik, hem üretim, hem de istidam noktasında ülkemizi ve ilimizi iyi noktalara birlikte taşıyalım. Cumhurbaşkanımızın başlattığı hem üretim hem de milli istihdam seferberliğine katkı sağlamış olalım. Hep beraber kalkınalım istiyoruz.'

"Aktif iş gücü hizmetleri kapsamında il müdürlüğümüze 11 bin 108 lira tahsis edildi"

İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan protokol hakkında bilgi vererek, "Aktif iş gücü hizmetleri kapsamında il müdürlüğümüze 11 bin 108 lira tahsis edildi. Ayrıca kurs ve program sonrası istihdam edilen kişiler için işverenlerimiz SGK teşviklerinden faydalanmaya devam edeceklerdir, dedi. Kişi ve firmanın ilgili genelge şartlarına uygunluğuna göre istihdam edilen kişinin SGK'sının tamamının ödendiği, İlave istihdam teşviki ya da İEP sonrası hizmet sektöründe 30 ay, imalat sektöründe 42 ay SGK işveren payını ödenen teşvikten faydalanabilirler. Her zaman iş arayan ve işverenlerimizin yanında olduk" dedi.

TSO Başkanı Şükrü Keskin'in istihdama destek veren sanayi kuruluşlarına teşekkür etmesinin ardından Vali Bilal Şentürk ve protokolde yer alan sanayi kuruluşları, protokolü imzaladı.

Kaynak: İHA