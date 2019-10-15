Tutya Yılmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tutya Yılmaz jimnastiği bıraktı mı?

Tutya Yılmaz jimnastiği bıraktığını sosyal medya hesabından açıkladı. Yılmaz ülkemizi artistik jimnastikte başarıyla temsil ediyordu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Milli jimnastikçi Tutya Yılmaz, "3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim" ifadelerini kullandı.

Tutya Yılmaz'ın vedası "Biraz daha yazarsam ağlayacağım sanırım. Her şey için teşekkürler, hakkınızı helal edin. Profesyonel spor yaşamım bitmiş olsa da spora devam elbette. Farklı projelerle buralarda olmaya devam edeceğim. Sevgiyle, mutlulukla ve sağlıkla kalın Herkese kucak dolusu sevgiler" mesajıyla son buldu.

İşte Tutya Yılmaz'ın Twitter paylaşımı

JİMNASTİĞİ BIRAKIYORUM...

3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim? pic.twitter.com/SIEmRPSoOI — Tutya Yilmaz (@tutyayilmaz) October 15, 2019

TUTYA YILMAZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

4 Haziran 1999 yılında doğan Tutya Yılmaz, jimnastiğe 4 yaşında başladı.

16 yaşındayken Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.

2014 yılında İtalya'da düzenlenen Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda denge aletinde altın madalya kazandı.

2016 yılında Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı elde etti. 2021 Londra'ya katılan Göksu Üçtaş'tan sonra Olimpiyatlar'da yer alan ikinci Türk kadın jimnastikçi oldu.