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Milli judocu Recep Çiftçi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda mücadele eden Recep Çiftçi, Marcos Dennis Blanco'ya karşı çıktığı maçı kazanarak üçüncü oldu ve bronz madalya alma başarısı gösterdi.

Milli judocu Recep Çiftçi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki ilk madalya Milli judocumuz Recep Çiftçi'den geldi. Üçüncülük karşılaşmasına çıkan Recep Çiftçi rakibini mağlup ederek bronz madalyaya ulaşan taraf oldu.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Recep Çiftçi, son 16 turunda Uruguaylı rakibi Henry Borges'i yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Milli judocu Recep Çiftçi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı!

AZERBAYCANLI RAKİBİNE KAYBETTİ

Çeyrek finalde , Azerbaycalı Vugar Shirinli'ye kaybederek altın madalya şansını kaybeden sporcumuz, bronz madalya şansını sürdürmek için repesaja çıkarak, Japon Takaaki Hirai'yle karşılaştı. Rakibini ipponla yenen Recep, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Milli judocu Recep Çiftçi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı!

İLK MADALYA RECEP'TEN

Bronz madalya maçında Venezuela'dan Marcos Dennis Blanco'yla karşılaşan Recep Çiftçi, rakibini ipponla yenerek 2020 Paralimpik Oyunları'ndan Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran sporcumuz oldu.

Milli judocu Recep Çiftçi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı!

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