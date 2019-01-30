Milli kadın judokalar Sofya'da, erkekler ise Odivelas'ta tatamiye çıkacak

Judo'da 2019 yılının ilk yurt dışı müsabakaları Avrupa Açık Kupası'nda, Bulgaristan ve Portekiz'de madalya heyecanı yaşanacak. 2-3 Şubat tarihleri arasındaki müsabakalarda kadın judokalar Sofya'da, erkek judokalar ise Odivelas'ta tatamiye çıkacak.

Sofya'da 28 ülkeden 177 kadın judocunun yer alacağı karşılaşmalarda, Türkiye'yi; Tuğçe Beder, Gülkader Şentürk, Nazlıcan Kılıç ve Melisa Çakmaklı (48), Damla Çalışkan (52), Tuğba Zehir, Meltem Dindar (57), Ümmühan Kabak, Minel Akdeniz (63), Semanur Erdoğan (70), Çiğdem Bora, Sümeyra Aykaç (78) ile Kübranur Esir (+78) temsil edecek.

Odivelas'ta 35 ülkeden 232 judokanın madalya mücadelesinde ise Türkiye'yi şu isimler temsil edecek: A.Şahin Kaba (60), Murat Bektaş (73), İlker Güldüren (81) ve Feyyaz Yazıcı (100).

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DHA