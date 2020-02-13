Milli karateciler, Tokyo 2020 hedefiyle Dubai'de tatamiye çıkacak

ANKARA (AA) - Türkiye'den 17 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig’in ikinci ayağı, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya, sezonun 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren üçüncü organizasyonu, 14-16 Şubat tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek.

85 ülkeden 571 sporcunun mücadele edeceği turnuvada Türkiye'yi, 6 kadın, 11 erkek sporcu temsil edecek.

Kota alacak 32 sporcunun belirleneceği olimpik sıralama, 6 Nisan’da sona erecek. 8-10 Mayıs tarihlerinde ise Fransa'nın başkenti Paris’te yapılacak eleme turnuvasıyla 24 karateci daha Tokyo 2020'ye katılma hakkı kazanacak.

2020'de 6 kota turnuvasına çıkacak Karate Milli Takımı'ndan birçok isim dünya sıralamasında ilk 10'da bulunuyor. Serap Özçelik Arapoğlu ve Uğur Aktaş, zirvede, Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Merve Çoban ise 3. basamakta yer alıyor.

Karate 1 Premier Lig'in Dubai ayağında yarışacak milli sporcular şöyle:



- Kadınlar

Ferdi kata: Dilara Eltemur



Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu



Kumite 55 kilo: Tuba Yakan



Kumite 61 kilo: Merve Çoban



Kumite 68 kilo: Eda Eltemur



Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol





- Erkekler

Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir



Kumite 60 kilo: Eray Şamdan



Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer



Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Eren Akkurt



Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş



Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu

Kaynak: AA