Milli karateciler Tokyo 2020 hedefiyle Salzburg'da tatamiye çıkıyor
ANKARA (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda üç kota müsabakası kalan Karate Milli Takımı, Avusturya'nın Salzburg kentinde tatamiye çıkıyor.Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren ve bugün başlayan organizasyon, 1 Mart Pazar gününe...
ANKARA (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda üç kota müsabakası kalan Karate Milli Takımı, Avusturya'nın Salzburg kentinde tatamiye çıkıyor.
Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren ve bugün başlayan organizasyon, 1 Mart Pazar gününe kadar sürecek.
Turnuvada 88 ülkeden 600 sporcu yer alırken Türkiye'yi 6'sı kadın, 8'i erkek 14 milli karateci temsil edecek.
Bu arada, olimpiyat oyunlarına karate branşında kota alacak ilk 32 isim, 6 Nisan'da sona erecek olimpik puanlamanın ardından belli olacak.
Karate 1 Premier Lig Salzburg etabında mücadele edecek milli sporcular şunlar:
- Kadınlar
Ferdi kata: Dilara Eltemur
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol
- Erkekler
Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Burak Uygur
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu
Takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kaynak: AA
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