Milli Kemoterapi hazırlama sistemi ile daha nitelikli tedavi hizmeti sunuyor

Sağlıkta kalite çıtasını her geçen gün artıran Düzce Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki Onkoloji Ünitesinde hayata geçirdiği kemoterapi ilaç hazırlama sistemi ile hastalara daha nitelikli ve kaliteli tedavi hizmeti sunuyor.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Ünitesinde oluşturulan yeni sistem ile ilgili, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Onur Eşbah ile sistemi Hastaneye entegre eden Korulu Grup Sağlık Teknolojileri Anadolu Bölgeler Müdürü Bora Fırat, önemli bilgiler paylaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Onur Eşbah, Düzce Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan Tıbbi Onkoloji Polikliniği'nde tüm organ kanserleri için hizmet verdiklerini belirterek "Ayrıca kan ve kemik iliği kökenli kanserler için Hastanemiz Hematoloji Polikliniği hizmet vermeye devam etmektedir. Düzce ili için, Hastanemizde hem Tıbbi Onkoloji hem de Hematoloji bölümlerinin bulunmasının çok önemli bir ayrıcalık olduğunu düşünmekteyim. Bu sayede kanser hastalarımız ve yakınlarının, başka bir ile tedaviye gitmek için yaşadıkları zorluklara çözüm sunulmaktadır. Yeni poliklinik binamızda ve yeni kemoterapi ünitemizde artık 15 kemoterapi koltuğu ve daha ağır hastalarımız için iki özel odamızla hizmet sunmaya devam etmekteyiz" dedi.

Yeni sistem ile kemoterapi ilaçları uygun ve doğru dozda el değmeden hazırlanıyor

Onkoloji Ünitesinde oluşturulan yeni sistem hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Eşbah, "Yeni ünitemizde yarı otomatik sistem ile birlikte hastalarımıza daha iyi hizmet verme amacıyla yola çıktık. Bu amaçla kurulan yeni sistemde kemoterapi ilaçları uygun ve doğru dozda (ne eksik ne fazla), daha hassas ve hızlı şekilde, otomatik cihaz ile el değmeden hazırlanmaktadır. Ayrıca bu sistem ile ilaç tasarrufu yapmayı hedeflemekteyiz. Hem hastane bütçesine dolayısı ile de memleket bütçesine katkı sunmak, bizim için önem arz etmektedir" diyerek açıklamalarına devam etti.

İnsan faktöründen kaynaklanabilecek hatalar ortadan kalktı

Daha önce kemoterapi ilaçlarının, onkoloji hemşireleri tarafından manuel (elle) hazırlanırken, şimdi bu sistem sayesinde, insan faktöründen kaynaklanabilecek hataların ortadan kalktığını dile getiren Eşbah, ilacı uygun ve doğru dozda hazırlayarak mümkün olan en hızlı şekilde hastalara ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca ilaç hazırlayıcısı için daha sağlıklı ve güvenilir bir ortam hazırladıklarını sözlerine ekledi. Hastaların yeni sistemden 10 Aralık 2018 tarihi itibari ile faydalanmaya başladığını ifade eden Doç. Dr. Onur Eşbah, sistemin ücretsiz olduğunu ve hastaların tüm masraflarının eskisi gibi SGK ödeme kapsamında devam ettiği bilgisini de paylaştı.

Doç. Dr. Onur Eşbah, "Onkoloji Ünitemiz, Hastanemizde kurulduğu günden beri artan bir ivme ile hizmet vermeye devam etmektedir. Düzce ili ve çevresindeki hastalara daha iyi şartlarda tedavi imkanı sunmak için çalışmaya devam etmekteyiz. Hastalarımızın artık teknolojik anlamda da büyük merkezleri tercih etmesine gerek kalmadığını, bu gelişmenin ilimiz için çok sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulamak isterim. Bu bağlamda, hasta ve yakınlarının yaşadığı hem maddi, hem de manevi kayıpların da önüne geçeceğimizi düşünmekteyim." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

Korulu Grup Sağlık Teknolojileri Anadolu Bölgeler Müdürü Bora Fırat ise, Düzce Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Ünitesinde oluşturdukları sistemin adının "Korumix Yarı Otomatik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi" olduğunu ifade etti.

Sistemin özelliklerinden söz eden Bora Fırat, "Birbirinden bağımsız çift volümetrik pompa ve hassas tartı özelliklerine sahip olan cihaz, üzerindeki ekran ile daha pratik ve daha doğru şekilde hastaların ilaçlarının hazırlanmasında önemli rol oynuyor. Sistem sayesinde kendi barkod etiketi ile hastaların geriye dönük olmak üzere veri kayıtlarına ulaşılarak tedavi noktasında bilgi alınabiliyor. Hassas terazisi sayesinde hastaların en doğru şekilde ve doğru dozda ilaçlarını almalarını sağlayan sistem, çift ilaç hazırlama pompası sayesinde bir hastanın aynı anda iki ilacını hazırlayarak tedavi sürecine hız anlamında destek veriyor. Üzerinde bulunan durdur-başlat komutu ile anlık müdahale edilebilme özelliğine sahip olan bu cihaz, class 2 b2 kabini içerisinde negatif basınç ile komtaminasyon riskini sıfıra indirgiyor." şeklinde konuştu.

Sistemin onkoloji tedavilerindeki işlevlerine değinen Bora Fırat, "Cihaz özellikleri bakımından doğru dozda, doğru ilacı, doğru zamanda, doğru hastaya uygulayacak özelliklere sahiptir. Bu nedenle onkoloji tedavilerinde insan kaynaklı doğabilecek hataları alt seviyede tutmak adına bu sürece destek veriyor. Manuel uygulamalarda doğabilecek komtaminasyon riskini, eksik ilaç veya fazla ilaç gönderimini volumetrik pompaları ve hassas tartı mekanizması sayesinde en alt seviyelere düşürüyor. Hastalarımızın daha konforlu ve daha teknolojik şekilde ilaçlarını doğru dozlarda almalarına olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli sistem kamu bütçesinde tasarruf sağlıyor

Bora Fırat açıklamalarını şu sözlerle noktaladı, "Ülkemiz dinamiklerini göz önünde bulundurursak, yerli ve milli bir cihaz olan kendi markamız "Korumix" Yarı Otomatik İlaç Hazırlama Sistemleri ile kurumunuza ilaç tasarrufu sağlayacak bir sistemi sizlere sunmanın haklı gururu içerisindeyiz. Takdir edesiniz ki ilaç sektörünün en maliyetli kalemini kemoterapik ilaçlar oluşturmakta. Bu bağlamda cihazımızın hassasiyet ile çekmiş olduğu ilaçlardan doğacak artırımları, hastane bütçesine ve doğal olarak da kamu bütçesine bir kaynak olarak sunacaktır."

Kaynak: İHA