Milli maç heyecanıyla müşterilerini traş ediyor

Eskişehir'de kuaförlük yapan İskender Şenel, Ermenistan ile oynanacak milli maça 1 gün kala milli ruhu yaşayarak, Türkiye forması giydi ve müşterilerini traş etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Milli maç heyecanıyla müşterilerini traş ediyor

Eskişehir'de kuaförlük yapan İskender Şenel, Ermenistan ile oynanacak milli maça 1 gün kala milli ruhu yaşayarak, Türkiye forması giydi ve müşterilerini traş etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 8 Eylül Cuma akşamı saat 21.45'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda Ermenistan milli futbol takımı ile karşılaşacağı müsabakanın heyecanı sürüyor. Eskişehirli futbol severler, uzun zamandır hasretini çektikleri milli maçın gelmesi için adeta saatleri sayıyor. Eskişehir'de kuaförlük yapan İskender Şenel, maçın heyecanını hem kendisi yaşıyor hem de müşterilerine yaşatıyor. Giydiği Türkiye forması ile misafirlerini traş eden Şenel, vatandaşların dikkatini çekiyor.

"Hasretle bekliyorduk, sonunda geldiler"

Eskişehir'de 15 yıldır kuaförlük yapan ve mesleğinde birçok başarı kazanarak, adeta madalya koleksiyonu yapan İskender Şenel, milli maç heyecanını en derinden yaşadıklarını söyledi. Uzun zamandır milli takımı Eskişehir'de görmeyi beklediklerini dile getiren Şenel, " Milli takımımızı şehrimizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. En son 2017 yılında gelmişlerdi, hasretle bekliyorduk, sonunda geldiler. Tekrar o atmosferi yaşamak ve insanlara da yaşatmak bize gurur veriyor. Eskişehirliler maçı burada yaşayacak, televizyondan seyredenler de doya doya izlesinler, Eskişehir'i izlemeye devam etsinler. Bugün milli forma ile işimin başına geldim, herkes "maça hazırlık mı yapıyorsun?" diye soruyor. Hep beraber bu heyecanı yaşıyoruz" dedi.

Milli maç heyecanıyla müşterilerini traş ediyor

Milli maç heyecanıyla müşterilerini traş ediyor

Milli maç heyecanıyla müşterilerini traş ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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