"Milli meselelerde ortak tavır alma gayreti içerisinde olacağız"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milli meselelerde bir araya gelip, birlikte hareket etme ve ortak tavır alma gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, milli meselelerde birlik ve beraberlik duygularının önemine değinerek, "Bu çok önemli. Türkiye büyük bir ülke, 82 milyon nüfusumuz var. Herkesin aynı fikirde olması mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, "Birçok farklı görüşlere sahip olabiliriz. Ancak milli meselelerde, işte bunlardan birisi İstiklal Mücadelemiz ve bu mücadelemizin geleceğe yansıyan yönlerini, böyle meselelerde bir araya gelebilmeyi ve bir arada olduğumuzu gösterebilmeyi başarmamız lazım. Bunu 19 Mayıs 2019’da Samsun’da başardık." diye konuştu.

"Milli meselelerde bir araya gelip, birlikte hareket etme ve ortak tavır alma gayreti içerisinde olacağız." diyen Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

"15 Mart’ta Yeni Zelanda’da iki camide düzenlenen terör saldırısı sonrasında Meclis'teki bütün siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile ortak kınama mesajı yayımladık. Dolayısıyla Türkiye’de ayrılacağımız, tartışacağımız meseleler çoktur. Ama milli meselelerde birlikte hareket edebilmek çok önemli, bunu gösterme başarısı önemliydi. Başlangıcı güzel oldu. Başlangıcı parlak olanın sonu da parlak olur."

Davetlilere Tekirdağ'ın Türkiye'ye önemli katkı sağladığını anlatan Şentop, "Tekirdağ’ı Ankara’da temsil etmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Sizin de her zaman bir Tekirdağlı hemşehrinizin Ankara’da olduğunu bilmenizi istiyorum. Tekirdağ’dan gelen bütün meseleleri birinci öncelikle, dikkatle çözüyoruz. İngiltere’de bir söz vardır, 'İngiltere’de bütün İngilizler eşittir. Ancak kraliçe biraz daha fazla eşittir' derler. Ben de Türkiye’de Meclis Başkanı sıfatıyla söylüyorum. Bütün vatandaşlarımız, illerimiz, şehirlerimiz eşittir ama Tekirdağ ve Tekirdağlılar biraz daha eşittir." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve çok sayıda davetli katıldı.

























































































































































Kaynak: AA