Milli Mücadele Sergisi ata toprağı Makedonya’da

Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebetiyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "İlk Adımdan Kuruluşa" Milli Mücadele Sergisi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te açıldı.

Üsküp Şehir Müzesi'nde açılan sergiye; TC Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı Umut Lütfi Öztürk, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı İhsan Şener, Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Makedonya Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Oktay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Baş Müfettişi Zafer Yer, Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve Üsküp'te yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi'ni Üsküp'e ata topraklarına getirmekten gurur duyduklarını söyledi. 19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen ve zulme boyun eğmeyen Türk milletinin varoluş mücadelesinin ilk adımı olduğuna dikkat çeken Avcı, "Bu adım, meşakkatli ve kutlu yolun başlangıcı, kurtuluşa ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna atılan ilk adımdır. 100 yıl önce inanç, birlik ve beraberlik ruhunun bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de nesilden nesile aktarılarak sürdürülmesi ülkemizin büyük başarılara ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bu beraberlik ruhunun bozulmasına başta Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı kendilerine armağan ettiği Türk gençliği asla izin vermeyecektir. Bağımsızlığa atılan ilk adım olan Milli Mücadelemizin doğru, sade ve etkili bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı sergimiz, Türkiye'nin aydınlık geleceğine ve hedeflerine ışık tutacaktır" dedi.

TC Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı Umut Lütfi Öztürk, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan ve TC Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 19 Mayıs 1919 "un 100. yılında Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Dairesi Başkanlığı'ndan alınan belgelerle hazırlanarak Samsunlu sanatçıların ürünleriyle desteklenen serginin yurt içinde ve özellikle yurt dışında da değişik ülkelerde sergilenmesinin son derece önemli olduğunu vurguladılar.

Açılışta ses sanatçısı Gülden Arslan da Atatürk'ün sevdiği şarkılardan olan "Kırmızı gülün alı var" adlı türküyü seslendirdi. Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, açılışa katılan Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı İhsan Şener, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan'a 100.Yıl anısına özel olarak hazırlanan hediyelerini takdim etti.

Sergi, 25 Aralık'a kadar açık kalacak.

Kaynak: İHA