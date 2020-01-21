"Milli Mücadelede Ayvalık Cephesi" isimli kitap raflarda yerini aldı

Öğretmen Kemal Girgin'in, "Milli Mücadelede Ayvalık Cephesi" kitabı okuyucuyla buluştu.

"Milli Mücadelede Ayvalık Cephesi" isimli kitap raflardaki yerini aldı. Öğretmen Kemal Girgin kaleme aldığı kitapta, hem mevcut literatürü taradı hem de yerel kaynaklardan faydalandı. Girgin bu anlamda, bölgedeki her yeri karış karış dolaşarak, topladığı belge ve bilgilerle Ayvalık Cephesi ile ilgili olarak geçmişe adeta ışık tuttu.

Kemal Girgin kitabında, 172. Alay Komutanı Ali Çetinkaya'nın ve bölgedeki Kuva-yı Milliye'nin oluşumunda en büyük pay sahibi olan dönemin Edremit kaymakamı Köprülü Hamdi Bey'in kahramanlıklarını, verdikleri kahramanca mücadeleleri, Balkan devletlerinin işgali sonucu ana yurtlarını terk etmek zorunda kalan ve Türk topraklarına yerleşen ve artık buradan başka gidecek yurtları olmayan insanların vatan savunmasını anlattı.

Kitapta ayrıca; Altınova, Küçükköy, Bağyüzü, Murateli, Keremköy, Gömeç, Karaağaç, Burhaniye, Edremit, Havran ve daha bir çok bölgede verilen destansı mücadele anlatılıyor.

Kaynak: İHA