Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Tanımı;

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Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşları

Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.13

Meslek Adı :

Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç parçaların yüzlerine artistik ve dekoratif desenler oyan bir makineyi ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Projeyi incelemek,

b) Gerekli bıçağı seçerek makine miline bağlamak ve parçayı istenilen deseni elde edecek tarzda tutarak kontrol etmek,

c) Motifin ana hatlarını ağaca çizmek ve makineyi temizleyip yağlamak, Vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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