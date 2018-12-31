Milli Park’ta kaçak avlanmak için kafesli tuzak kuran iki kişi yakalandı

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda avlanmak amacıyla kafesle tuzak kuran 2 kişi yakalandı. Malzemelere el konulan iki kişi hakkında yasal işlem yapıldı ve para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Barındırdığı hayvan ve kuş türleriyle Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Av Koruma ekipleri usulsüz şekilde av yapanlara göz attırmıyor. Dilek Yarımadası Milli Parkı içinde denetimlerini sürdüren Av Koruma ekipleri, ağaçların üzerinde ve farklı noktalarda kuşları ve hayvanları avlamak için kafesli tuzaklar olduğunu belirledi. Ekipler, tuzaklı kafesleri koydukları tespit edilen 2 kişiye yakalarken, kaçak avlanmada kullandıkları tuzaklı kafeslere de el koydu. Milli Parklar Kanunu'na muhalefetten haklarında yasal işlem yapılan iki kişiye 3 bin 440 lira para cezası verildi.

Kaynak: İHA