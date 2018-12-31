Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişi saat kaçta? hangi kanalda? ne zaman yayınlanacak?

2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta? hangi kanalda? ne zaman yayınlanacak? soruları vatandaşlar tarafından günlerdir merak konusu oldu. Zengin olma ümidiyle bilet satın alan vatandaşlar bu yılda televizyon karşısında sonuçların açıklanmasını bekleyecek. Peki 2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda gerçekleşecek..

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bu senenin büyük ikramiye tutarı da netlik kazandı. Büyük ikramiyenin açıklanmasının ardından ise biletlere ilgi daha da arttı. Herkes büyük ikramiyeyi kazanacak şanslı vatandaşın kendi olması umuduyla bilet gişelerine akın etti.

MİLLİ PİYANGO 2019 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milli Piyango çekilişinin yayın kanalı birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2019 yılbaşı çekilişi ile ilgili tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 2019 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Piyango İdaresi, 31 Aralık 2018 saat 23:00 - 23:05 arasında amorti çekilişi yapacak.

500 bin Türk lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:05’te başlıyor, 23:10’da sona eriyor.

1 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:10’dabaşlıyor, 23:15’te sona eriyor.

2 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:15’te başlıyor, 23:20’da sona eriyor.

5 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:20’de başlıyor, 23:25’te sona eriyor.

10 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:25’te başlıyor, 23:30’ta sona eriyor.

70 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:30’ta başlıyor, 23:45’te sona eriyor.

2019 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Büyük ikramiyenin 70 milyon lira olduğu Milli Piyango yılbaşı çekilişi her sene olduğu gibi bu senede TRT1 ekranlarında olacak. Ayrıca Milli Piyanngo resmi internet sitesindede yılbaşı çekilişi canlı yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6

EN ŞANSLI BİLET HANGİSİ?

Peki bilet alırken nelere dikkat etmeliyiz? İkramiye isabet edecek en şanslı bilet hangisi, çeyrek mi, yarım mı yoksa tam bilet mi?