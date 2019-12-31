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Milli Piyango 2020 kazanan numaralar listesi | Büyük ikramiye çıkan sayılar

Milli Piyango 2020 kazanan numaralar listesi nasıl? Büyük ikramiye çıkan sayılar kaç? Amorti, çeyrek, yarım, tam bilete çıkan rakamlar kaç? Belli olu mu? soruları arama motorlarında sıkça araştırılmata başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri derledik. İşte tüm detaylar...

Milli Piyango 2020 kazanan numaralar listesi | Büyük ikramiye çıkan sayılar

Milli Piyango bileti alanlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Milli Piyango 2020 kazanan numaralar listesi nasıl? Büyük ikramiye çıkan sayılar kaç? Amorti, çeyrek, yarım, tam bilete çıkan rakamlar kaç? Tüm merak edilenler haberimizde...

MİLLİ PİYANGO ÇIKAN SAYILAR KAÇ?

Tam Rakam (7) (80.000.000,00)

1358490                                   

Tam Rakam (7) (8.000.000,00)

9976216                                   

Tam Rakam (7) (1.000.000,00)

2375580    3323655    4846075    4970823    6437337    6728347    7635511    9383550
3038866    4812895                              

Tam Rakam (7) (100.000,00)

0057454    1457718    2490474    3358473    4892302    5366912    6406563    7809550
0402010    2053097    2498252    3501606    4968361    5455054    6784537    8236900
0517973    2212063    2785144    4223193    5010173    5560584    7393060    9764331
1417952    2444315    2912476    4872782    5201009    6084038          

Tam Rakam (7) (10.000,00)

0359316    1491666    2598517    3683500    4886105    5966209    7172809    8465049
0366813    1498185    2725711    3723821    5089741    6059783    7223561    8844823
0411974    1556701    2822171    3790013    5204150    6174252    7317780    8878725
0428327    1588586    2933382    3891167    5219781    6530094    7354829    8906625
0623026    1709269    2951631    4089963    5352565    6530843    7498857    8999442
0820675    1849486    2956474    4148421    5391778    6547409    7528151    9031031
0830047    2001939    3103959    4231432    5453569    6564846    7552836    9053071
1027170    2056433    3158909    4255143    5477231    6566851    7716226    9234463
1164025    2097502    3335325    4350063    5508432    6619774    8325015    9593374
1173252    2375476    3345696    4449468    5706818    6651826    8380153    9709630
1190473    2490340    3407956    4479109    5728310    6908590    8398835    9959762
1252116    2517904    3541372    4728608    5919088    6969248    8432958    9960739
1411026    2534088    3654121    4730858                    

Tam Rakam (7) (5.000,00)

0100031    1442371    2836385    3821323    5102365    6387322    7471486    8444110
0138218    1509015    2865486    3835016    5103698    6446184    7485653    8546626
0159570    1625944    2869082    3860586    5206194    6458527    7508221    8636279
0308085    1761510    2876942    3909019    5229935    6531882    7538077    8742261
0311568    1824405    2939501    4012098    5244019    6560170    7607670    8755195
0427369    1829264    2988825    4030392    5369877    6796006    7622402    8768657
0470569    1883337    3033006    4127613    5389884    6812665    7635068    9055215
0505333    1932421    3068130    4136190    5453499    6825026    7685008    9093425
0563464    1995437    3162219    4159970    5481823    6919171    7782355    9114083
0631528    2074203    3183291    4244946    5498905    6935842    7816068    9115982
0738245    2252723    3242225    4317150    5526315    6957237    7835783    9125677
0740130    2269565    3279824    4362749    5579627    6992847    7883310    9155876
0750261    2289891    3311548    4399238    5770365    7026436    7955316    9214743
0761600    2399720    3320357    4468627    5933495    7034984    8031476    9343346
0772226    2442163    3326169    4512434    5994950    7103254    8056003    9346038
0776232    2447797    3326299    4543642    6030530    7143607    8076964    9353165
0872689    2474095    3413404    4588747    6063325    7153290    8101520    9413153
1105044    2533524    3552247    4638914    6117188    7184690    8139954    9555343
1130333    2556076    3592674    4660798    6128665    7226487    8173182    9586570
1137768    2584509    3710731    4679415    6178414    7268179    8275762    9612724
1189791    2610585    3732023    4693899    6203754    7271006    8324004    9617419
1247335    2694146    3738796    4771717    6216574    7294943    8335017    9690545
1284375    2704833    3754391    4848366    6332897    7320368    8390343    9822567
1427572    2808222    3761123    4972824    6373482    7357403    8407011    9823329
1435070    2808903    3801714    5067166    6377398    7445134    8431835    9924547

Son 6 Rakam (1.000,00)

039817    142288    328590    439153    547563    641916    711926    924564
058652    159559    346176    458115    550189    664216    755123    951138
067927    219067    347622    473164    559613    671538    820866    967662
071444    222092    383595    499015    562327    673826    858002    968943
075634    279908    385008    500433    575686    686240    874410    976469
096037    310009    400317    523647    619730    703769    898225    978961
102262    328462                              

Son 5 Rakam (400,00)

00502    13383    26645    40644    46496    62219    75346    84981
01490    13412    28129    41839    49439    62738    76342    85036
04729    18014    31554    41917    52412    63229    77758    85993
06367    18045    31779    42910    53983    64796    77802    87065
06828    18102    32057    43402    54203    67600    78154    89862
07258    18508    33199    43837    55511    69103    78564    92296
08018    18682    34412    43979    56427    69376    78618    92995
08121    19738    34594    44124    56518    71372    79227    93585
08439    20852    37607    44442    57636    71560    80624    93876
09351    22180    37725    44531    58947    73267    82995    96184
11683    24120    38354    45561    59308    73531    84089    98760
11717    25719    40215    45817    60855    73888    84739    99485
12536    25892    40358    46134                    

Son 4 Rakam (300,00)

0247    1342    2647    3900    5483    6203    6793    8317
0804    1408    2703    4447    5743    6533    6968    9343
0965    1488    2818    4524    5848    6534    7040    9404
1238    1667    2943    4623    5877    6666    7411    9522
1269    2298    3796    4962    6166    6780    7691    9773

Son 3 Rakam (200,00)

025    095    178    352    468    650    779    905
045    127    291    405    608    662    854    950
063    140    307    451                    

Son 2 Rakam (160,00)

01    09    45    48    69    83    96     

Amorti (80,00)

4    8                              

Teselli (80.000,00)

0358490    1348490    1357490    1358430    1358493    1358690    1398490    3358490
1058490    1350490    1358090    1358440    1358494    1358790    1458490    4358490
1158490    1351490    1358190    1358450    1358495    1358890    1558490    5358490
1258490    1352490    1358290    1358460    1358496    1358990    1658490    6358490
1308490    1353490    1358390    1358470    1358497    1359490    1758490    7358490
1318490    1354490    1358400    1358480    1358498    1368490    1858490    8358490
1328490    1355490    1358410    1358491    1358499    1378490    1958490    9358490
1338490    1356490    1358420    1358492    1358590    1388490    2358490     

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango 2020 kazanan numaralar listesi | Büyük ikramiye çıkan sayılar

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00’da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00’a kadar açılması bekleniyor.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edilmişti ve çekiliş başladı.

Milli Piyango 2020 kazanan numaralar listesi | Büyük ikramiye çıkan sayılar

Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango 2020 kazanan numaralar listesi | Büyük ikramiye çıkan sayılar

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLENE NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

MİLLİ PİYANGO 2020 ÇEKİLİŞİ İÇİN KAÇ BİLET BASILDI?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtacaklarını söylemişti.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ İLE NELER ALINIR?

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) yılbaşı özel çekilişi kapsamında vereceği 80 milyon liralık büyük ikramiye görücüye çıktı. İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu. 80 milyon liralık ikramiye, 3 kişi tarafından 8 günde 8 saat çalışarak sayılıp, destelenip balyalanabiliyor. MPİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murtaza Çakır, "Biletlerin satış oranı yüzde 80'i buldu" dedi.

279 bin 720 tane gram altın, 41 bin 558 Cumhuriyet altını ediyor.

250 bin liralık 320 araç alınabiliyor.

1 milyon lira değerinde 80 lüks yata ya da 10 bin 958 tane iPhone 11'e sahip olunabiliyor.

500 bin liralık 160 daire, 300 bin lira değerinde 266, 500 bin lira değerinde 160 daire ya da 3 milyon lira değerinde 26 lüks villa satın alınabiliyor.

İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 21 bin lira, aylık 657 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.

Bugatti Veyron'dan 5 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor.

Ferrari 488 Pista'dan 15 adet alınabilir..

Milli Piyango 2020 kazanan numaralar listesi | Büyük ikramiye çıkan sayılar

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK GEREKENLER NELERDİR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Milli Piyango 2020 kazanan numaralar listesi | Büyük ikramiye çıkan sayılar

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ İLE NELER ALINIR?

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) yılbaşı özel çekilişi kapsamında vereceği 80 milyon liralık büyük ikramiye görücüye çıktı. İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu. 80 milyon liralık ikramiye, 3 kişi tarafından 8 günde 8 saat çalışarak sayılıp, destelenip balyalanabiliyor. MPİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murtaza Çakır, "Biletlerin satış oranı yüzde 80'i buldu" dedi.

279 bin 720 tane gram altın, 41 bin 558 Cumhuriyet altını ediyor.

250 bin liralık 320 araç alınabiliyor.

1 milyon lira değerinde 80 lüks yata ya da 10 bin 958 tane iPhone 11'e sahip olunabiliyor.

500 bin liralık 160 daire, 300 bin lira değerinde 266, 500 bin lira değerinde 160 daire ya da 3 milyon lira değerinde 26 lüks villa satın alınabiliyor.

İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 21 bin lira, aylık 657 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.

Bugatti Veyron'dan 5 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor.

Ferrari 488 Pista'dan 15 adet alınabilir..

Milli Piyango 2020 kazanan numaralar listesi | Büyük ikramiye çıkan sayılar

MİLLİ PİYANGO GEÇMİŞ YILLARDA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

 

Milli Piyango 2020 kazanan numaralar listesi | Büyük ikramiye çıkan sayılar

MİLLİ PİYANGODA EN SANSŞ LI BAYİLER HANGİLERİ

Milli Piyango’da şanslı bayiler arasında en bilineni kuşkusuz Nimet Abla. Ancak tarihi boyunca, yani adı Tayyare Piyangosu olduğu yıllardan bu yana birçok şansıyla nam salmış başka bayiler de vardı. İstanbul’daki bayiler arasında en ünlüleri Nimet Abla dışında Tek Kollu Cemal, Uzun Ömer ve Cüce Simon'du...

Nimet Abla
İstanbul'da Eminönü'nde küçücük bir dükkanda eşiyle birlikte bilet satan Nimet Abla, piyango tiryakilerinin en çok sevdiği kişiydi. Özellikle yılbaşı çekilişIerinde bilet almak isteyenler dükkanın önünde uzun kuyruklar oluştururdu.

Birçok İstanbullu Nimet Abla'dan alınan biletin numarasına çekiliş öncesi bakmanın uğursuzluk getirdiğine inanır, alınan bilet, numarasına bakılmadan cebe konurdu. Bazı müşteriler de onun elinin uğurlu olduğuna inandıkları için bileti ona çektirirlerdi. Nimet Abla bilet satışından kazandığı para ile İstanbul Esentepe'de bir cami yaptırmış, 1978 yılında aramızdan ayrıldığı zaman cenazesine ondan bilet alarak şansım deneyen çok sayıda İstanbullu katılmıştı…

Nimet Abla (Özden) piyangoculuğa Tayyare Piyangosu'nun ancak 23.cü tertibinde (1937’e) başlamış olmakla birlikte kısa sürede bütün ülkenin en tanınmış bayi haline geldi. Bu üne erişebilmek için, müşterileriyle yakından ilgilenmiş, ikramiyeleri kendi eliyle ödemiş, resimli zarflar bastırmış ve reklama büyük önem vermişti. Kendisiyle aynı adı taşıyan Eminönü’ndeki bayi bugün de şanslı bayii olarak anılıyor.

Tek Kollu Cemal
Tek Kollu Cemal de Nimet Abla'nın kapı komşusuydu. Astsubay iken geçirdiği kaza sonucu tek kolunu kaybedince çok sevdiği ordudan ayrılmak zorunda kalmış, bilet satıcılığına başlamıştı.

O da hanımı ile birlikte bilet satardı. Nimet Abla'ya gelenler bir bilet de ondan almadan edemezlerdi. Çekiliş sonrası kazanan talihlileri bulur, yanından ayırmadığı gıcır gıcır paraları avucunda sayar, sattığı biletlerden hangisine ikramiye çıktığını belirledikten sonra bunu gazetelerde halka duyururdu.

Uzun Ömer
2 Metre 25 santimlik boyuyla Uzun Ömer, eski İstanbul'un çok rağbet gören bilet satıcıları arasında yer almaktaydı. Basket takımı koçları bugün yaşasaydı, onu kapmak için birbirleriyle yarış ederlerdi ama o uzun boyundan zaman zaman yakınırdı. Uzun Ömer, önceleri Karaköy Postanesi'nin yanındaki küçücük bir dükkanda satış yapıyordu. Daha sonra bu bina yıkılınca Köprüaltı’na taşındı. Ve ömrünün son yıllarına kadar yazın sıcağında, kışın ayazında burada umut ve şans satışı yaptı.

Cüce Simon
Uzun Ömer'in tam tersi, küçücük boyu, ince tiz sesiyle yıllarca seyyar bayi olarak çalışmıştı. Her zaman şık giyinir, şapkasını başından, boyuna gelen bastonunu da elinden eksik etmezdi. Öyle sürekli işe de çıkmazdı. Arada ceplerine doldurduğu biletlerle dolaşmaya çıkar, biletleri birkaç saat içinde tüketiverirdi.

En şanslı iller
Günümüze gelince, Milli Piyango İdaresi son 10 yıllık yılbaşı çekilişlerinde 77 kişiye büyük ikramiye kazandırdı. Bu ikramiyelerin 28'i İstanbul'a çıktı. İstanbul'un 2004-2011 yılları arasında en az 2 milyoner çıkarması da dikkati çekiciydi. Yani en şanslı şehir İstanbul oldu diyebiliriz.

İstanbul'u 9 ikramiyeyle Ankara ve 7 ikramiyeyle Adana izledi. İzmir'in 5, Mersin'in 3, Isparta, Antalya ve Eskişehir'in ise 2'şer büyük ikramiye kazandığı son 20 yılda, büyük ikramiyenin isabet ettiği diğer merkezler şöyle sıralandı:

''Muğla, Tarsus, Burdur, Kadirli, Akhisar, Bursa, Trabzon, Manisa, Samsun, Turhal, Batman, Aydın, Kahramanmaraş, Van, Sakarya, Çorlu, Denizli, Gaziantep ve Lefkoşa.''

10 yıldır yapılan büyük ikramiye çekilişlerinde toplam 295 milyon lira dağıtıldı. Çekilişlerde büyük ikramiyelerin tamamı çeyrek bilete çıkarken, 10 yılda 40 kişi büyük ikramiye sayesinde zengin oldu.

Milli Piyango 2020 kazanan numaralar listesi | Büyük ikramiye çıkan sayılar

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir.

Bu tarihten önce, 710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

320 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenen Piyango İdaresi'nin görevleri:

Piyango biletlerini basmak, Piyango, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve Hemen-Kazan oyunlarının planlarını hazırlamak,
Bu oyunları uygulamak ve ikramiyelerini dağıtmaktır. Ayrıca bu kanunla her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi Piyango İdaresi'nin görevidir. Piyango İdaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip iş birliği yapma yetkisine sahiptir.

Kısaca her türlü şans oyunu düzenleme ve denetleme ile bu konuda Türkiye'yi temsil edip, ortaklıklara girip iş birliği yapma yetkisine sahiptir.

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