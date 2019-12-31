Milli Piyango 2021 kazanan numaralar listesi | Büyük ikramiye çıkan sayılar

Milli Piyango bileti alanların merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Peki Milli Piyango 2021 kazanan numaralar listesi nasıl? Büyük ikramiye çıkan sayılar kaç? Amorti, çeyrek, yarım, tam bilete çıkan rakamlar kaç? Tüm merak edilenler haberimizde...

MİLLİ PİYANGO ÇIKAN SAYILAR KAÇ?

Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 100 Milyon TL.

100 milyon lira değerindeki büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete çıktı.

Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 ve 5 oldu.

100 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARA

9884757

1 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 109160910 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

3813252, 8216776

5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712,

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktarılır. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi beklenmektedir. Çekiliş 21.00’da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00’a kadar açılır.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşında Milli Piyango 100 milyon Türk Lirası verecek. Milli Piyango yılbaşında 100.000.000 ikramiye dağıtırken yarım bilete bu ikramiyenin yarısı, çeyrek bilete ise bu ikramiyenin çeyreği tutarında ödeme yapılacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29'u

Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim

Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLENE NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

MİLLİ PİYANGO 2021 ÇEKİLİŞİ İÇİN KAÇ BİLET BASILDI?

Milli Piyango İdaresi yılbaşı çekilişinde dağıtılacak tüm ikramiyelerin tutarını açıkladı. 1 kişinin 100.000.000 TL ikramiye alacağı çekilişte toplam dağıtılacak ikramiyenin 563.400.000 TL olduğu belirtildi.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK GEREKENLER NELERDİR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

MİLLİ PİYANGO GEÇMİŞ YILLARDA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, 2018 ise 70 milyon lira verilmişti.

MİLLİ PİYANGODA EN SANSŞ LI BAYİLER HANGİLERİ

Milli Piyango’da şanslı bayiler arasında en bilineni kuşkusuz Nimet Abla. Ancak tarihi boyunca, yani adı Tayyare Piyangosu olduğu yıllardan bu yana birçok şansıyla nam salmış başka bayiler de vardı. İstanbul’daki bayiler arasında en ünlüleri Nimet Abla dışında Tek Kollu Cemal, Uzun Ömer ve Cüce Simon'du...

Nimet Abla

İstanbul'da Eminönü'nde küçücük bir dükkanda eşiyle birlikte bilet satan Nimet Abla, piyango tiryakilerinin en çok sevdiği kişiydi. Özellikle yılbaşı çekilişIerinde bilet almak isteyenler dükkanın önünde uzun kuyruklar oluştururdu.

Birçok İstanbullu Nimet Abla'dan alınan biletin numarasına çekiliş öncesi bakmanın uğursuzluk getirdiğine inanır, alınan bilet, numarasına bakılmadan cebe konurdu. Bazı müşteriler de onun elinin uğurlu olduğuna inandıkları için bileti ona çektirirlerdi. Nimet Abla bilet satışından kazandığı para ile İstanbul Esentepe'de bir cami yaptırmış, 1978 yılında aramızdan ayrıldığı zaman cenazesine ondan bilet alarak şansım deneyen çok sayıda İstanbullu katılmıştı…

Nimet Abla (Özden) piyangoculuğa Tayyare Piyangosu'nun ancak 23.cü tertibinde (1937’e) başlamış olmakla birlikte kısa sürede bütün ülkenin en tanınmış bayi haline geldi. Bu üne erişebilmek için, müşterileriyle yakından ilgilenmiş, ikramiyeleri kendi eliyle ödemiş, resimli zarflar bastırmış ve reklama büyük önem vermişti. Kendisiyle aynı adı taşıyan Eminönü’ndeki bayi bugün de şanslı bayii olarak anılıyor.

Tek Kollu Cemal

Tek Kollu Cemal de Nimet Abla'nın kapı komşusuydu. Astsubay iken geçirdiği kaza sonucu tek kolunu kaybedince çok sevdiği ordudan ayrılmak zorunda kalmış, bilet satıcılığına başlamıştı.

O da hanımı ile birlikte bilet satardı. Nimet Abla'ya gelenler bir bilet de ondan almadan edemezlerdi. Çekiliş sonrası kazanan talihlileri bulur, yanından ayırmadığı gıcır gıcır paraları avucunda sayar, sattığı biletlerden hangisine ikramiye çıktığını belirledikten sonra bunu gazetelerde halka duyururdu.

Uzun Ömer

2 Metre 25 santimlik boyuyla Uzun Ömer, eski İstanbul'un çok rağbet gören bilet satıcıları arasında yer almaktaydı. Basket takımı koçları bugün yaşasaydı, onu kapmak için birbirleriyle yarış ederlerdi ama o uzun boyundan zaman zaman yakınırdı. Uzun Ömer, önceleri Karaköy Postanesi'nin yanındaki küçücük bir dükkanda satış yapıyordu. Daha sonra bu bina yıkılınca Köprüaltı’na taşındı. Ve ömrünün son yıllarına kadar yazın sıcağında, kışın ayazında burada umut ve şans satışı yaptı.

Cüce Simon

Uzun Ömer'in tam tersi, küçücük boyu, ince tiz sesiyle yıllarca seyyar bayi olarak çalışmıştı. Her zaman şık giyinir, şapkasını başından, boyuna gelen bastonunu da elinden eksik etmezdi. Öyle sürekli işe de çıkmazdı. Arada ceplerine doldurduğu biletlerle dolaşmaya çıkar, biletleri birkaç saat içinde tüketiverirdi.

En şanslı iller

Günümüze gelince, Milli Piyango İdaresi son 10 yıllık yılbaşı çekilişlerinde 77 kişiye büyük ikramiye kazandırdı. Bu ikramiyelerin 28'i İstanbul'a çıktı. İstanbul'un 2004-2011 yılları arasında en az 2 milyoner çıkarması da dikkati çekiciydi. Yani en şanslı şehir İstanbul oldu diyebiliriz.

İstanbul'u 9 ikramiyeyle Ankara ve 7 ikramiyeyle Adana izledi. İzmir'in 5, Mersin'in 3, Isparta, Antalya ve Eskişehir'in ise 2'şer büyük ikramiye kazandığı son 20 yılda, büyük ikramiyenin isabet ettiği diğer merkezler şöyle sıralandı:

''Muğla, Tarsus, Burdur, Kadirli, Akhisar, Bursa, Trabzon, Manisa, Samsun, Turhal, Batman, Aydın, Kahramanmaraş, Van, Sakarya, Çorlu, Denizli, Gaziantep ve Lefkoşa.''

10 yıldır yapılan büyük ikramiye çekilişlerinde toplam 295 milyon lira dağıtıldı. Çekilişlerde büyük ikramiyelerin tamamı çeyrek bilete çıkarken, 10 yılda 40 kişi büyük ikramiye sayesinde zengin oldu.

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir.

Bu tarihten önce, 710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

320 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenen Piyango İdaresi'nin görevleri:

Piyango biletlerini basmak, Piyango, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve Hemen-Kazan oyunlarının planlarını hazırlamak,

Bu oyunları uygulamak ve ikramiyelerini dağıtmaktır. Ayrıca bu kanunla her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi Piyango İdaresi'nin görevidir. Piyango İdaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip iş birliği yapma yetkisine sahiptir.

Kısaca her türlü şans oyunu düzenleme ve denetleme ile bu konuda Türkiye'yi temsil edip, ortaklıklara girip iş birliği yapma yetkisine sahiptir.