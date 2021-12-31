2021 Yılının sonuna doğru en çok merak edilen konu Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinin saati ve yayınlanacağı kanal oldu. Her yıl bir klasik haline gelen Milli Piyango Yılbaşı çekilişi yayını izleyen vatandaşlar bu yıl da canlı yayından çekilişi takip edecek. Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli Piyango büyük ikramiye saat kaçta açıklanacak 2022?

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2022?

2022 yılına girmeye saatler kala 2022 yılbaşı Milli Piyango bileti alanlar çekiliş sonuçlarını merakla bekliyor. Yılbaşı milli piyango çekilişi Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 4 bölüm halinde olacak çekilişler saat 17.00'de başlayacak ve son olarak 23'te sona erecek.

-12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaraların çekilişi 17:00'de yapılacak.

-6.000 TL ikramiye kazanan numaraların çekilişi 18:30'da yapılacak.

-240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaraların çekilişi 20:30'da yapılacak.

-Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaraların çekilişi 23:00'te yapılacak

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Büyük ikramiye çekilişi ise Kanal D ekranında saat 23.00'te yayınlanacak. Çekiliş sonucu ise Milli Piyango Online'de açıklanacak. Çekiliş saat 17.00'de www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yapılacak.

KANAL D YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN