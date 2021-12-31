Her yıl milyonlarca kişinin büyük umutlarla bilet aldığı ve çekiliş sonucunu merakla takip ettiği Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bu sene sayılı saatler kaldı. Toplam 670 milyon 760 bin TL değerinde yapılacak çekilişler için son gün olması sebebiyle vatandaşlar ne zamana kadar bilet alabilecekleri konusunu araştırmaya başladı. Peki Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor 2022? Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır, satılıyor? İşte cevaplar...

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

4 Kasım 2021 tarihinde satışı yapılmaya başlanan Milli Piyango bilet satışı bugün itibariyle son bulacak. Çeyrek yarım ve tam bilet olarak satılan biletler için milyonlarca vatandaş umutla çekiliş saatini bekleyecek. Bu sene büyük ikramiye olarak tam 120 milyon TL. verilecek. Toplam dağıtılacak ikramiye ise 670 milyon 760 bin TL değerinde olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ SAAT KAÇA KADAR SATILIR, SATILIYOR?

Milli Piyango çekilişi bugün yapılacak. Bilet için son günü bekleyen vatandaşlar bugün alım yapıp yapamayacağını merak ederken satışların bugün de devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Saat 17.00 itibariyle çekilişlerin başlayacağı ifade edilirken, bu kapsamda bilet satışının 31 Aralık 2021 Cuma bugün saat 16.00 itibariyle son bulacağı belirtildi. Çekilişler gece saatlerine kadar devam edecek ve büyük ikramiyeyi kazanacak talihli de bu gece yapılacak çekiliş ile belli olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.