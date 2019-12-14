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  3. Milli Piyango bileti alacaklara önemli uyarı! Sahtekarlara dikkat!

Milli Piyango bileti alacaklara önemli uyarı! Sahtekarlara dikkat!

TESK Genel Başkanı Palandöken, Milli Piyango yılbaşı bileti alacak vatandaşları uyardı. Palandöken,“80 milyon lira olarak açıklanan büyük ikramiyenin sahtekarların iştahını kabartıyor''dedi.
14 Aralık 2019 Cumartesi 12:20

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