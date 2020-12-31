Milli Piyango biletleri, 2022'in en talihli kişisini belirlemek için satışa çıkarılmasının ardından özellikle Nimet Abla'nın önünde uzun uzadıya bilet kuyrukları oluşmaya başladı. Bir gelenek haline gelen ve yılbaşı akşamının heyecanını, umutlu bekleyişini, yeni yılın getireceği güzelliklere olan bakışı daha da artıran Milli Piyango biletleri, birçok kişi tarafından 'Bana çıkmaz zaten' düşüncesiyle alınıyor. Ancak çıkan şey büyük ikramiye değil olmasa bile amorti rakamı biletine isabet edenler az da mutlu oluyor. Peki bu yılın yarı şanslı kişileri yani biletine amorti çıkanlar, ödemelerini nereden tahsil edecek? Milli Piyango bileti amorti parası nereden alınır 2022? Teselli ikramiyesi nereden alınır 2022? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO AMORTİ PARASI NEREDEN ALINIR 2022 | TESELLİ İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR 2022

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

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Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

AMORTİ NEDİR?

Amorti, Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye isabet etmeyen Milli Piyango bileti sahiplerinin odak noktasını oluşturacak olan ve piyango biletinin son rakamına göre belirlenen amorti ikramiyesi, Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen özel bir çekilişle belirlenmektedir.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.