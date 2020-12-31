Amorti bilet nedir? Amorti rakamları 2021 kaç? Milli Piyango açıklandı mı? En çok amorti vuran numaralarLewis Hamilton, şövalye ilan edildi!İmzalar tamam! Osmangazi Belediyesi, Türkiye'deki en yüksek asgari ücreti açıkladıYeni yıl mesajları Whatsapp, Facebook, Twitter, İnstagram | Resimli yılbaşı mesajları Whatsapp, Facebook, Twitter, İnstagramNBA'de Lebron James tarihe geçti, Lakers sezonun üçüncü galibiyetini aldıErdoğan imzaladı! Sağlık çalışanları ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacakBİST 31 aralık 2020 açık mı? BİST, 1 Ocak 2021 açık mı?Yılbaşı gecesi kaç polis görev yapacak 2021 | İstanbul'da yılbaşında kaç polis görevli olacak?Google 2020 yılının trend aramaları açıkladı! İşte 2020'de en çok aranan başlıklarMilli Piyango bileti satan marketler | Milli Piyango bileti satan yerler
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Milli Piyango bileti amorti parası nereden alınır? | Teselli ikramiyesi nereden alınır 2021

Yeni yıla saatler kala başına talih kuşu konacağını düşünen ve bir de amortiyle yetinen vatandaşlar olarak ikiye ayrılan bilet sahipleri, bu kez haberimiz talihi biraz daha düşük olandan yana. Amorti isabet eden Milli Piyango biletleri için ödemelerin nereden yapılacağını haberimizde sizler için derledik.

Milli Piyango bileti amorti parası nereden alınır? | Teselli ikramiyesi nereden alınır 2021

Milli Piyango biletleri, 2021'in en talihli kişisini belirlemek için satışa çıkarılmasının ardından özellikle Nimet Abla'nın önünde uzun uzadıya bilet kuyrukları oluşmaya başladı. Bir gelenek haline gelen ve yılbaşı akşamının heyecanını, umutlu bekleyiişini, yeni yılın getireceği güzelliklere olan bakışı daha da artıran Milli Piyango biletleri, birçok kişi tarafından 'Bana çıkmaz zaten' düşüncesiyle alınsa da, çıkan şey büyük ikramiye değil amorti olsa da, tek bir numara dahi tutmasa da bizi geçmiş yıllarda yaşadığımız bol kahkahalı ve hep birlikte mutluluk içinde geçirdiğimiz yılbaşı akşamlarına götürüyor. Peki bu yılın yarı şanslı kişileri yani biletine amorti çıkanlar, ödemelerini nereden tahsil edecek? Milli Piyango bileti amorti parası nereden alınır? | Teselli ikramiyesi nereden alınır 2021 İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO AMORTİ PARASI NEREDEN ALINIR? | TESELLİ İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR 2021

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

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Milli Piyango bileti amorti parası nereden alınır? | Teselli ikramiyesi nereden alınır 2021

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

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Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Milli Piyango bileti amorti parası nereden alınır? | Teselli ikramiyesi nereden alınır 2021

AMORTİ NEDİR?

Amorti, Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. 

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye isabet etmeyen Milli Piyango bileti sahiplerinin odak noktasını oluşturaca olan ve piyango biletinin son rakamına göre belirlenen amorti ikramiyesi, Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen özel bir çekilişle belirlenmektedir. 

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Örnek vermek gerekirse;

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Geçtiğimiz yılbaşı 80 milyon liralık büyük ikramiye 1358490 numaralı bilete isabet etmişti.

80 bin liralık teselli ikramiyeleri ise şu numaralara verilmişti;

Milli Piyango bileti amorti parası nereden alınır? | Teselli ikramiyesi nereden alınır 2021

  • 0358490
  • 1058490
  • 1158490
  • 1258490
  • 1308490
  • 1318490
  • 1328490
  • 1338490
  • 1348490
  • 1350490
  • 1351490
  • 1352490
  • 1353490

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  • 1354490
  • 1355490
  • 1356490
  • 1357490
  • 1358090
  • 1358190
  • 1358290
  • 1358390
  • 1358400
  • 1358410
  • 1358420
  • 1358430
  • 1358440
  • 1358450
  • 1358460
  • 1358470
  • 1358480

Milli Piyango bileti amorti parası nereden alınır? | Teselli ikramiyesi nereden alınır 2021

  • 1358491
  • 1358492
  • 1358493
  • 1358494
  • 1358495
  • 1358496
  • 1358497
  • 1358498
  • 1358499
  • 1358590
  • 1358690
  • 1358790
  • 1358890

Milli Piyango Online bilet nasıl satın alınır? | Milli Piyango bilet alma ekranıMilli Piyango Online bilet nasıl satın alınır? | Milli Piyango bilet alma ekranı

  • 1358990
  • 1359490
  • 1368490
  • 1378490
  • 1388490
  • 1398490
  • 1458490
  • 1558490
  • 1658490
  • 1758490
  • 1858490
  • 1958490
  • 2358490
  • 3358490
  • 4358490
  • 5358490
  • 6358490
  • 7358490
  • 8358490
  • 9358490
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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