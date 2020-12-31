Milli Piyango biletleri, 2021'in en talihli kişisini belirlemek için satışa çıkarılmasının ardından özellikle Nimet Abla'nın önünde uzun uzadıya bilet kuyrukları oluşmaya başladı. Bir gelenek haline gelen ve yılbaşı akşamının heyecanını, umutlu bekleyiişini, yeni yılın getireceği güzelliklere olan bakışı daha da artıran Milli Piyango biletleri, birçok kişi tarafından 'Bana çıkmaz zaten' düşüncesiyle alınsa da, çıkan şey büyük ikramiye değil amorti olsa da, tek bir numara dahi tutmasa da bizi geçmiş yıllarda yaşadığımız bol kahkahalı ve hep birlikte mutluluk içinde geçirdiğimiz yılbaşı akşamlarına götürüyor. Peki bu yılın yarı şanslı kişileri yani biletine amorti çıkanlar, ödemelerini nereden tahsil edecek? Milli Piyango bileti amorti parası nereden alınır? | Teselli ikramiyesi nereden alınır 2021 İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO AMORTİ PARASI NEREDEN ALINIR? | TESELLİ İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR 2021

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

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Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

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Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

AMORTİ NEDİR?

Amorti, Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye isabet etmeyen Milli Piyango bileti sahiplerinin odak noktasını oluşturaca olan ve piyango biletinin son rakamına göre belirlenen amorti ikramiyesi, Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen özel bir çekilişle belirlenmektedir.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Örnek vermek gerekirse;

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Geçtiğimiz yılbaşı 80 milyon liralık büyük ikramiye 1358490 numaralı bilete isabet etmişti.

80 bin liralık teselli ikramiyeleri ise şu numaralara verilmişti;

0358490

1058490

1158490

1258490

1308490

1318490

1328490

1338490

1348490

1350490

1351490

1352490

1353490

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1354490

1355490

1356490

1357490

1358090

1358190

1358290

1358390

1358400

1358410

1358420

1358430

1358440

1358450

1358460

1358470

1358480

1358491

1358492

1358493

1358494

1358495

1358496

1358497

1358498

1358499

1358590

1358690

1358790

1358890

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