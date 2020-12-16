Milli piyango bileti haram mı Diyanet | Piyango helal mi haram mı?

Yteni yıla sayılı günler kala, yılbaşı klasiklerinden olan Milli Piyango çekilişi için bilet kuyrukları da sonu gelmez manzaralarla karşımıza çıktı. Bilet almak isteyenlerin uğrak noktası olan Eminönü'ndeki Nimet Abla bayisinin önünde her yıl görmeye alışıl olduğumuz manzaralarla bu sene de karşılaşırken uzun kuyrukların sonu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çıkarılan fetva ile geldi.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ HARAM MI DİYANET

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, ‘Piyango bileti almak kumardır ve haramdır' dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır” açıklaması yaptı.

PİYANGO HELAL Mİ HARAM MI?

Açıklamada, “Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

"KURULUŞ VE HAYIR KURUMLARI ONLARı MEŞRULAŞTIRMAZ"

Diyanet, bu tür şans oyunlarının devlete getirdiği hasılat için ise “Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Hz. Peygamber bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir” dedi. Bu konudaki görüş Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesine de konuldu.

MİLLİ PİYANGO SÖZLÜĞÜ

AMORTİ

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

DÜZ SERİ

Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

KARIŞIK SERİ

Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

ÇAPRAZ SERİ

Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.

HAMİLİNE AİT OLMA

Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.

BAYİ ÖDEME YETKİSİ

Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.

SAYISAL OYUNLAR

Çevrimiçi (On-Line) sistem ile Milli Piyango sayısal oyun bayiinde bulunan terminalden üretilen biletle oynanıp, çekilişi yapılan şans oyunları.

SEN SEÇ

Talep edildiğinde Milli Piyango sayısal oyun bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak üretilmesine dayanan sayısal oyun bilet türü.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

Ardışık olarak iki, üç veya en fazla dört çekilişe kadar geçerli olması seçilmiş sayısal oyun bileti. Sen-seç olarak üretilen bilette de çoklu çekiliş seçimi yapılabilir.

KAZI KAZAN

Bastırılan bilet, kart, kupon vb. gibi özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ile belirli kurallara göre şekil, resim, motif, tutar, rakam ve benzerlerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunu. Milli Piyango İdaresinin Hemen-Kazan oyunu halk arasında kazı kazan olarak biliniyor.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ

Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.

TARİHÇE

710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

2017 yılında çıkan 680 sayılı KHK ile Millî Piyango İdaresi, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 2020 yılında ise Türkiye Varlık Fonu ile Sisal Şans arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Millî Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları Sisal Şans'a devredildi. Devir işleminin ardından Millî Piyango İdaresi, oyunlar hakkında izleme ve denetleme yetkisine sahip oldu.

GELİR DAĞITIMI

Çeşitli yasalarla yapılan düzenlemelere göre İdare'nin gelirleri şuralara dağıtılmaktadır:

Gayrisafi hasılatın % 10'u Tanıtma Fonu,

Aylık hasılatın % 1'i Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Kârın % 5'i Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu,

Kârın % 95'i Savunma Sanayii Destekleme Fonu.

DEMİRÖREN'E DEVRİ

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından bugüne kadar Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen şans oyunları için yürütülen teklif alma süreci tamamlandı ve en iyi teklifi veren Sisal - Şans Ortak Girişimi ile sözleşme imzalandı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, TVF ile Sisal - Şans Ortak Girişimi arasında Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine yönelik sözleşme imzalandı. Gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli sözleşmeye göre, Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ'nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A'in yüzde 49 katılımıyla kurulan Sisal - Şans Ortak Girişimi, Milli Piyango'da elde edilen hasılatı 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon TL'ye çıkarmayı taahhüt etti. 2018'deki hasılat ise 3,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Sisal - Şans Ortak Girişimi ayrıca her yıl hasılatı sözleşmede belirtilen oranlarda artırmakla da yükümlü olacak. Yeni modelle Milli Piyango'nun cirosu sadece ilk yılda yaklaşık 3 katına çıkarken maliyetler de azalacak. Sisal - Şans Ortak Girişimi, operasyonları bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla yürütecek. Ayırca bayilerin hem sayısı ilk iki yılda 10 bine çıkacak, hem de gelirleri artacak.

Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu'nun sözleşmeye göre en geç 9 ay içerisinde devralacağı operasyon Milli Piyango, Hemen Kazan ve Sayısal oyunlarını kapsıyor.

Açıklamaya göre, Milli Piyango lisansı 2017'de 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti. Bu modelle Milli Piyango lisansı Türkiye Varlık Fonu'nda kalmaya devam edecek ve 10 yıllık sözleşme süresi sonunda model tekrar değerlendirilecek.

22 Haziran'da başlayıp 9 Ağustos'ta biten teklif toplama sürecinde Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu, Doğan - Intralot Ortak Girişim Grubu, SAZKA Group a.s. ve IGT Austria GmbH firmalarından toplam 11 teklif alınmıştı.

En iyi teklifi veren Sisal - Şans Ortak Girişimi’nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılattan kamuya kalacak olan meblağın net bugünkü değeri en az 28 milyar 119 milyon TL olarak hesaplandı.

Süreçteki en düşük teklif 18,1 milyar TL net bugünkü değer üzerinden gerçekleşmişti. Böylece rekabetçi teklif süreci ile kamuya ek 10 milyar TL kazanç sağlandı.

Sisal-Şans ortak girişim grubunda Demirören Grubu'nun yüzde 51, İtalyan Sisal'ın ise yüzde 49 ortaklığı bulunuyor.

Demirören Grubu daha önce de ABD'li Scientific Games ile ortaklaşa İddaa ihalesini kazanmıştı.