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Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, tam, yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı çekilişleri, her yılbaşı kutlamasında en beklenen anlardan birini oluşturuyor. Birçok kişi yeni yıla milyoner girme hayalleri kuruyor. Vatandaşlar bu sene bilet fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyorlar. Peki, Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, tam, yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, tam, yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

Her yıl, yılbaşı kutlamalarında ilk olarak akla Milli Piyango yılbaşı çekilişi gelmektedir. Vaat ettiği büyük ikramiye milyonlarca kişinin hayallerini süslemektedir. Yılbaşı büyük ödülünü kazanmak isteyen vatandaşlar 2022 yılında Milli Piyango yılbaşı biletinin ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Bu bağlamda, Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, tam, yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022...

Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, tam, yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ BİLETİ FİYATLARI 2022 | MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, TAM, YARIM BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Milli piyango yılbaşı bilet fiyatlarını açıkladı:

Tam Bilet fiyatı:       120 TL'dir.

Yarım Bilet fiyatı:     60 TL'dir.

Çeyrek Bilet fiyatı:   30 TL'dir.

Vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerden satın alabilirler.

Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, tam, yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

Online olarak almak isterler ise Milli Piyango internet adresi, Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması, diğer online platformlardan dijital bilet olarak tedarik edebilirler.

Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, tam, yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Heyecan içerisinde beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri bugün (12 Kasım) satışa çıktı. 120 milyonluk ikramiye ödülü ile birçok vatandaşın hayallerini süsleyen yılbaşı biletlerinin resmen satışı bugün başladı.

Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, tam, yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, tam, yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

Amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığı Milli Piyango internet sitesinden takip edilebilecek.

Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, tam, yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

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