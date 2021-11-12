Her yıl, yılbaşı kutlamalarında ilk olarak akla Milli Piyango yılbaşı çekilişi gelmektedir. Vaat ettiği büyük ikramiye milyonlarca kişinin hayallerini süslemektedir. Yılbaşı büyük ödülünü kazanmak isteyen vatandaşlar 2022 yılında Milli Piyango yılbaşı biletinin ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Bu bağlamda, Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, tam, yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ BİLETİ FİYATLARI 2022 | MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, TAM, YARIM BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Milli piyango yılbaşı bilet fiyatlarını açıkladı:

Tam Bilet fiyatı: 120 TL'dir.

Yarım Bilet fiyatı: 60 TL'dir.

Çeyrek Bilet fiyatı: 30 TL'dir.

Vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerden satın alabilirler.

Online olarak almak isterler ise Milli Piyango internet adresi, Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması, diğer online platformlardan dijital bilet olarak tedarik edebilirler.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Heyecan içerisinde beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri bugün (12 Kasım) satışa çıktı. 120 milyonluk ikramiye ödülü ile birçok vatandaşın hayallerini süsleyen yılbaşı biletlerinin resmen satışı bugün başladı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığı Milli Piyango internet sitesinden takip edilebilecek.