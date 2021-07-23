Milli Piyango çekiliş sonuçları 23 Temmuz 2021 Cuma | Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2021 | Sıralı tam liste

Türkiye'de şans oyunu denince akla ilk gelen loto oyunlarının yanı sıra Milli Piyango çekilişidir. Genellikle yılbaşı çekilişi akıllara gelse de Milli Piyango yıl içinde yapılan çekilişlerle de vatandaşlara para kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Milli Piyango'nun 20 milyon TL'lik ödülü bulunan çekiliş vatandaşların odağında yer alıyor. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları 23 Temmuz 2021 Cuma | Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2021...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 23 TEMMUZ 2021 CUMA | SIRALI TAM LİSTE

Milli Piyango İdaresinin 23 Temmuz 2021 Cuma gününde 20 Milyon TL'lik büyük ödüllü çekilişi saat 15.30'da gerçekleştirildi

Milli Piyango çekiliş sonuçları 23 Temmuz 2021 Cuma: ------------

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 23 TEMMUZ 2021 CUMA

Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Temmuz 2021 Cuma: 294523

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI 2021

Milli Piyango Biletinizin sonucu sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan ekrana bilet numaranızı girdikten sonra bugünkü çekilişin tarihini gün, ay ve yıl olarak seçiniz. Daha sonra sorgula seçeneğine tıklayınız. Bunun yanında Seri No ile Sorgula ile seçeneğine de tıklayarak 23 haneli Seri numarasını girip çekiliş sonucunuzu kontrol edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI 2021

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ

Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

-Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

-Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.