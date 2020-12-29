Milli Piyango çekilişi hangi kanalda, saat kaçta? Milli Piyango sonuçları nereden öğrenilir?

Yılbaşına çok az bir süre kaldı. Yeni yıl için sunulan dileklerin sonu gelmezken 2020'nin uğursuzluğundan sıyrılırken bol paralı olmak isteyen vatandaşlar da çareyi Milli Piyango biletlerinde buldu. Yılbaşı gecelerinin ritüeli haline gelen ve bir göz tombalada, bir göz televizyonda, Milli Piyango bileti sonuç ekranında olurken bu yılın talihlisini belirleyecek rakamları açıklayan kanala biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI HANGİ KANALDA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen fetvanın ardından Milli Piyango biletlerine olan ilgi bir miktar azalmış olsa da bazıları bunu, yıllar süren bir gelenek olarak görüyor. Öyle ki 'Zaten bana çıkmaz' diyerek bilet alanların sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Her yılın sonunda o heyecana kapılmak isteyen vatandaşlar, 2021'e girerken de en şanslı kişi olmak için yarışırken sonuçalrın yayımlanacağı mecraları da merak ediyor.

31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) yetkililerinin ve noterin huzurunda gerçekleştirilecek ve çekilişte 100 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi aranacak. Çekiliş, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek.

Milli Piyango bileti satan marketler | Milli Piyango bileti satan yerler

Çekiliş, gün boyu Milli Piyango TV’den canlı olarak takip edilebilecek. Büyük ikramiye çekilişi ise Kanal D ekranlarından da canlı izlenebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA? MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Saat 23:00 itibariyle büyük ikramiye ve amorti çekilişleri gerçekleştirilecek. 23:00’ten itibaren Kanal D ekranlarında büyük ikramiye heyecanı yaşanacak. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Dileyen tüm şans oyunu tutkunları gün boyu Milli Piyango TV üzerinden tüm rakamları izleyebilecek. Öte yandan bilet sorgulama işlemleri “millipiyangoonline.com” üzerinden yapılabilecek.

MİLLİ PiYANGO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yılbaşı özel çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan ve büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar?

Sisal Şans’ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak. Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı içinde yer alacak ve Şans Merkezi’nden saat 23:00’te canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL sahibini bulacak. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden bilet sorgulamanızı yapabileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATAN YERLER

Biletler internet üzerinde çeşitli Tuttur.com, Nesine.com gibi iddaa üzerinde kurulmuş web adresleri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde hiç bayilerle uğraşmak istemiyorsanız biletinizi hemen internetten alabilir ve biletinize piyango çıkarsa da yine internet üzerinden alabilirsiniz. Bunun haricinde yetkili bayilerden de Milli Piyango biletleri satın alınabilir. Bu bayiler gezici yani sokaklarda dolaşarak bilet satan kişiler ve sabit yani dükkanlarda, marketlerde bilet satış işlemlerini gerçekleştiren kişilerdir.

İnternetten milli piyango bileti almak güvenli mi?

Milli Piyango bileti satın almak için ayrıca PTT bayilerini de tercih edebilirsiniz. Ancak biletinizi nereden alırsanız alın sahte bilet satan kimselere dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu kişileri gördüğünüz anda hemen ihbar edebilirsiniz.

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ÜNLÜ MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATICILARI

Tayyare Piyangosu başlangıçta, Tayyare Cemiyeti'nin tüm yurda dağılmış 425 şubesi ve seyyar satıcılar tarafindan satılıyordu. 1939 yılında ise İstanbul'da 193, Ankara'da 27 bayi bulunmaktaydı. İstanbul' daki bayiler arasında en ünlüleri Nimet Abla, Tek Kollu Cemal, U zun Ömer ve Cüce Simon' du...

NİMET ABLA

İstanbul'da Eminönü'nde küçücük bir dükkanda eşiyle birlikte bilet satan Nimet Abla, piyango tiryakilerinin en çok sevdiği kişiydi. Özellikle yılbaşı çekilişIerinde bilet almak isteyenler dükkanın önünde uzun kuyruklar oluştururdu. Birçok İstanbullu Nimet Abla'dan alınan biletin numarasına çekiliş öncesi bakmanın uğursuzluk getirdiğine inanır, alınan bilet, numarasına bakılmadan cebe konurdu. Bazı müşteriler de onun elinin uğurlu olduğuna inandıkları için bileti ona çektirirlerdi. Nimet Abla bilet satışından kazandığı para ile İstanbul Esentepe'de bir cami yaptırmış, 1978 yılında aramızdan ayrıldığı zaman cenazesine ondan bilet alarak şansım deneyen çok sayıda İstanbullu katılmıştı...

Yılbaşı bileti fiyatları ne kadar? Milli piyango bilet fiyatları tam, yarım çeyrek biletler kaç TL?

Nimet Abla (Özden) piyangoculuğa Tayyare Piyangosu'nun ancak 23.cü tertibinde (1937 de) başlamış olmakla birlikte kısa sürede bütün ülkenini en tanınmış bayi haline geldi.Bu üne erişebilmek için, müşterileriyle yakından ilgilenmiş, ikramiyeleri kendi eliyle ödemiş, resimli zarflar bastırmış vr reklama büyük önem vermişti. Kendisiyle aynı adı taşıyan ve bugün de onun başlattığı işi sürdüren yeğeninin albümünden bazı fotoğraflar.

TEK KOLLU CEMAL

Tek Kollu Cemal de Nimet Abla'nın kapı komşusuydu. Astsubay iken geçirdiği kaza sonucu tek kolunu kaybedince çok sevdiği ordudan ayrılmak zorunda kalmış, bilet satıcılığına başlamıştır. O da hanımı ile birlikte bilet satardı.

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Nimet Abla'ya gelenler bir bilet de ondan almadan edemezlerdi. Çekiliş sonrası kazanan talihlileri bulur, yanından ayırmadığı gıcır gıcır paraları avucunda sayar, sattığı biletlerden hangisine ikramiye çıktığını belirledikten sonra bunu gazetelerde halka duyururdu...

1950'li yıllarda ünlenen cüce simon ve Uzun Ömer'den çeyrek yüzyıl önce bazı piyango bayileri öne çıkmaya başlamışlardı. Bunlardan biri, Tek Kollu Cemal'di. Bu bayiler, sattıkları biletleri içine koydukları reklam zarfları d abastırmışlardı. Anlaşılan, bu zarflarla taşradaki müşterilerine de bilet postalamaktaydılar.

UZUN ÖMER

2 Metre 25 santimlik boyuyla Uzun Ömer, eski İstanbul'un çok rağbet gören bilet satıcıları arasında yeralmaktaydı. Basket takımı koçları bugün yaşasaydı, onu kapmak için birbirleriyle yarış ederlerdi ama o uzun boyundan zaman zaman yakınırdı. Uzun Ömer, önceleri Karaköy Postanesi'nin yanındaki küçücük bir dükkanda satış yapıyordu. Daha sonra bu bina yıkılınca Köprüaltına taşındı. Ve ömrünün son yıllarına kadar yazın sıcağında, kışın ayazında burada umut ve şans satışı yaptı.

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CÜCE SİMON

Uzun Ömer'in tam tersi, küçücük boyu, ince tiz sesiyle yıllarca seyyar bayi olarak çalışmıştı. Her zaman şık giyinir, şapkasını başından, boyuna gelen bastonunu da elinden eksik etmezdi. Öyle sürekli işe de çıkmazdı. Arada ceplerine doldurduğu biletlerle dolaşmaya çıkar, biletleri birkaç saat içinde tüketiverirdi.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

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Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

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Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ

Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.

TARİHÇE

710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

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2017 yılında çıkan 680 sayılı KHK ile Millî Piyango İdaresi, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 2020 yılında ise Türkiye Varlık Fonu ile Sisal Şans arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Millî Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları Sisal Şans'a devredildi. Devir işleminin ardından Millî Piyango İdaresi, oyunlar hakkında izleme ve denetleme yetkisine sahip oldu.

GELİR DAĞITIMI

Çeşitli yasalarla yapılan düzenlemelere göre İdare'nin gelirleri şuralara dağıtılmaktadır:

Gayrisafi hasılatın % 10'u Tanıtma Fonu,

Aylık hasılatın % 1'i Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Kârın % 5'i Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu,

Kârın % 95'i Savunma Sanayii Destekleme Fonu.

DEMİRÖREN'E DEVRİ

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından bugüne kadar Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen şans oyunları için yürütülen teklif alma süreci tamamlandı ve en iyi teklifi veren Sisal - Şans Ortak Girişimi ile sözleşme imzalandı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, TVF ile Sisal - Şans Ortak Girişimi arasında Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine yönelik sözleşme imzalandı. Gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli sözleşmeye göre, Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ'nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A'in yüzde 49 katılımıyla kurulan Sisal - Şans Ortak Girişimi, Milli Piyango'da elde edilen hasılatı 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon TL'ye çıkarmayı taahhüt etti. 2018'deki hasılat ise 3,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Sisal - Şans Ortak Girişimi ayrıca her yıl hasılatı sözleşmede belirtilen oranlarda artırmakla da yükümlü olacak. Yeni modelle Milli Piyango'nun cirosu sadece ilk yılda yaklaşık 3 katına çıkarken maliyetler de azalacak. Sisal - Şans Ortak Girişimi, operasyonları bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla yürütecek. Ayırca bayilerin hem sayısı ilk iki yılda 10 bine çıkacak, hem de gelirleri artacak.

Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu'nun sözleşmeye göre en geç 9 ay içerisinde devralacağı operasyon Milli Piyango, Hemen Kazan ve Sayısal oyunlarını kapsıyor.

Açıklamaya göre, Milli Piyango lisansı 2017'de 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti. Bu modelle Milli Piyango lisansı Türkiye Varlık Fonu'nda kalmaya devam edecek ve 10 yıllık sözleşme süresi sonunda model tekrar değerlendirilecek.

22 Haziran'da başlayıp 9 Ağustos'ta biten teklif toplama sürecinde Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu, Doğan - Intralot Ortak Girişim Grubu, SAZKA Group a.s. ve IGT Austria GmbH firmalarından toplam 11 teklif alınmıştı.

En iyi teklifi veren Sisal - Şans Ortak Girişimi’nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılattan kamuya kalacak olan meblağın net bugünkü değeri en az 28 milyar 119 milyon TL olarak hesaplandı.

Süreçteki en düşük teklif 18,1 milyar TL net bugünkü değer üzerinden gerçekleşmişti. Böylece rekabetçi teklif süreci ile kamuya ek 10 milyar TL kazanç sağlandı.

Sisal-Şans ortak girişim grubunda Demirören Grubu'nun yüzde 51, İtalyan Sisal'ın ise yüzde 49 ortaklığı bulunuyor.

Demirören Grubu daha önce de ABD'li Scientific Games ile ortaklaşa İddaa ihalesini kazanmıştı.