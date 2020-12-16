Milli Piyango haram mı? | Milli Piyango neden haram?

Her yılbaşı öncesi gündeme gelen şans oyunlarının haram olup olmadığı konusu yılbaşının yaklaşması ile yine tartışma konusu oldu. Daha önce de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan şans oyunları ile ilgili açıklama yapılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önceki yıllarda "Milli Piyango haram mı?" sorusuna ne yanıt verdiği merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin arama yapmaya başladı. Peki Milli Piyango haram mı? | Milli Piyango oynamak neden haram? İşte ayrıntılar...

MİLLİ PİYANGO HARAM MI?

Milli Piyango'nun 100 milyon TL olan yılbaşı ikramiyesi hayalleri süslüyor. Her sene olduğu gibi "şans oyunundan kazanılan para mı haram, yoksa Mili Piyango oynamak mı?" soruları yılbaşının yaklaşması ile gündeme geldi.

Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Diyanet önceki yıllarda yöneltilen soruya yanıt vermişti.

Diyanet, Milli Piyango oynamanın haram olup olmadığını şu ifadelerle açıklıyor:

"Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları (Milli Piyango, loto, toto, at yarışı, kazı kazan ve benzeri), kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194)"

MİLLİ PİYANGO OYNAMAK NEDEN HARAM?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini konulardaki karar ve danışma organı Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre tüm şans oyunları haramdır.

Milli Piyango bileti almanın haram olup olmadığı tartışma konusu olurken bu yılki tartışmanın fitilini Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı Cem Toker günler öncesinden ateşlemişti

Cem Toker, bir partilinin “Milli Piyango bileti almak haram mıdır?” sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevabı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Cem Toker'in aktardığı yanıta göre Din İşleri Yüksek Kurulu, "Piyango bileti almak haram mıdır?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları, kumar kapsamında değerlendirilip haram kılımmıştı. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre, şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile bu tür oyunların zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru'r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194) Buna göre; Milli Piyangı bileti ve çıkan ikramiyeyi almak haramdır."

Bunun dışında Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde piyango araması yapıldığında "Yarışmalarda elde edilecek ödülleri almak caiz midir?" sorusu çıkıyor. Bu sorunun yanıtı da kurulun sitesinde şöyle yer alıyor:

"İki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma suretiyle bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun, kumar kapsamında olup haramdır.

Kendi aralarında yarışacak kimselerden kazananın, üçüncü kişi tarafından vaat edilen ödülü alması ile kaybedenin bir zarara girmemesi esasına dayalı meşru içerikli yarışmalara katılmak ve buradan kazanılacak ödülleri almak ise caizdir (Kâsânî, Bedâî’, VI, 206; el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 400).

Ancak, bu nitelikleri taşıyan bir yarışmaya katılabilmek için normal ulaşım ücreti dışında kontör göndermek vb. ilave ücret ödemek ya da bir ödeme taahhüdünde bulunmak, çekilişe katılmak için piyango bileti satın almak niteliğinde olduğundan yarışma bir tür kumara dönüşür."

Milli Piyango ve şans oyunlarına ilişkin 2015 yılında Diyanet'in verdiği fetvada biliniyor.

Diyanet'in Milli Piyango fetvasında “Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır” denilmiştir.

Fetvada, bu yollarla kazanılan paralarla yapılan hayır işlerinin de geçersiz sayılacağı ifade edilmiştir.

İşte Diyanet'in o fetvası:

“Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır."

YILBAŞI MİLLİPİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2021 Yılbaşı bilet fiyatları şu şekilde:

Milli Piyango tam bilet 100 TL,

Milli Piyango yarım bilet 50 TL,

Milli Piyango çeyrek bilet ise 25 TL

YILBAŞI BİLETLERİ İÇİN EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; “Ultraviyole (UV) mor ışığa” tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan “Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin” ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.

Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan “kabartma bilet güvenlik numarası” ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. “23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası” kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.

Tüm bu teknolojik özelliklerin yanında mikro yazılar da bilet güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 7 haneli bilet numarasının arkasındaki yer alan mikro yazılar, her rakama ait kısmın zeminindeki “mikro rakam yazılarından” oluşuyor.

Geçtiğimiz yıllarda da biletlerde yer alan ve bilete mor ışık tutulduğunda ortaya çıkan parlak “fiber kılcallar” da Milli Piyango biletlerinin ayırt edici özellikleri arasında.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6