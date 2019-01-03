Milli Piyango İdaresi: Çekilişler şeffaf ve güvenilir

MİLLİ Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, şans oyunlarına ait çekilişlerin "şeffaf ve güvenilir" gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde "Sayıştay'dan şok rapor: Milli Piyango çekilişleri güvenli değil" başlığıyla haberler yayımlandığı ifade edildi. Açıklamada, düzenlenen piyango ve sayısal oyunların çekilişlerinin, şans oyunları sektörüne özgü çekiliş donanımları kullanılmak suretiyle gerçekleştirildiğini bildirildi. Şans oyunlarına ait çekilişlerin vatandaşlara ve medya kuruluşlarına açık olarak, çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, çekilişlerin tamamı "www.millipiyango.gov.tr" adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Canlı yayını izleyemeyen vatandaşlarımızın ise arşiv kayıtlarından çekilişlerimizi her zaman izleyebilme imkânı bulunmaktadır. Dolayısıyla, şans oyunlarına ait çekilişler şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. İdaremizin 2017 yılı Sayıştay denetim raporunda, haber başlığında yer verilen şekilde "Milli Piyango çekilişleri güvenli/güvenilir değil" şeklinde herhangi bir tespite yer verilmemiş, çekilişlerin şeffaf ve güvenilir olmadığı yönünde herhangi bir eleştiri yapılmamış ve çekilişler konusunda İdaremiz kusurlu bulunmamıştır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün faaliyetleri İdare müfettişleri, Sayıştay ve TBMM KİT Komisyonu tarafından her yıl periyodik olarak denetlenmekte olup, bir tek çekilişte bile usulsüzlük tespit edilmemiştir. Milli Piyango İdaresi, halkımızın güveninden aldığı güçle ve bayilerinin fedakâr çalışmalarıyla, Türkiye'nin tanıtımına, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na, Olimpiyat oyunlarına, savunma sanayine, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na kaynak aktararak ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlamaktadır. Zaman zaman İdaremiz hakkında gündeme getirilen bu gibi asılsız iddialar İdaremizin kamuya aktardığı kaynakların azalmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarından İdaremiz ile ilgili yapacakları haberlerde daha hassas ve sorumlu davranmaları beklenilmektedir."

DHA