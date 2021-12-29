Bu yıl yılbaşı büyük ikramiyesi tamı tamına 120 milyon lira. Vatandaşlar bu rakama sahip olma umuduyla piyango bileti satın aldılar. Bilet sahipleri yılbaşı gecesi Milli Piyango çekilişinin hemen ardından biletlerine vuran ikramiyeyi öğrenmek istiyorlar. Peki, Milli Piyango Kazanan Numaralar | 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları... Hepsi yılbaşı gecesinde haberimizde yer alacak...

MİLLİ PİYANGO KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde kazanan numaralar açıklandığı anda sitemizde yer alacaktır. Bu sayfadan takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

31 Aralık Cuma gecesi Milli Piyango yılbaşı çekilişi gerçekleştirilecek. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde çekiliş başlayacak. Saat 17.00'de 12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş yapılacak. Saat 18.30'da 6.000 TL kazanan numaralar için, 20.30'da ise 240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için çekiliş yapılacak. Amorti ve 120.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar ise saatler 23.00'ü gösterdiğinde belli olacak.

Yılbaşı çekilişi gecesinde 670 milyon 760 bin TL'lik toplam ikramiye dağıtılacak. Yılbaşı bileti alan kişiler amorti sonuçları dahil tüm sonuçları www.millipiyangoonline.com'dan öğrenebilecekler.

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MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Milli piyango yılbaşı bilet fiyatlarını açıkladı:

Tam Bilet fiyatı: 120 TL'dir.

Yarım Bilet fiyatı: 60 TL'dir.

Çeyrek Bilet fiyatı: 30 TL'dir.

Vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerden satın alabilirler.

2022 YILI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi 120 milyon Türk Lirası.