Sisal Şans tarafından düzenlenen Milli Piyango yılbaşı çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango biletine ikramiye çıktığını öğrenmek isteyenler Milli Piyango Online resmi sayfasında erişim sorunuyla karşılaştı. Peki Milli Piyango sitesi çöktü mü? | Milli Piyango resmi sitesinde erişim sorunu mu var? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

Milli Piyango biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen kişiler Milli Piyango resmi internet sitesi millipiyangoonline.com'a girdi.

2021 yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar aşağıdaki uyarıyla karşılaştılar.

"Beklenmedik bir hata oluştu.

Yaşanan bu kısa süreli aksaklıktan dolayı özür dileriz.

Hatanın çözümü üzerinde çalışıyoruz ve en kısa sürede yeniden hizmet verebilir olacağız."

MİLLİ PİYANGO RESMİ SİTESİNDE ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Sisal Şans tarafından düzenlenen Milli Piyango yılbaşı çekilişinde kazandıran numaraların belli olmasının ardından Milli Piyango Online web sitesine giren kişiler "Beklenmedik bir hata oluştu." uyarısıyla karşılaştılar. Milli Piyango Online çöktü. Konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmazken, ekran uyarısında hatanın çözümü üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

MİLLİ PİYANGO NEREYE ÇIKTI? | BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?

Sisal Şans tarafından düzenlenen Milli Piyango yılbaşı çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

Büyük ikramiye Manisa'nın Akhisar ilçesine çıktı ve çeyrek bilete isabet etti.

2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

100 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN RAKAMLAR

9884757

AMORTİ İSABET EDEN RAKAMLAR

0 ve 5

10 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

3813252, 8216776

1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 1091609

120 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

9989608, 9226048, 9751643, 9986763, 7686590, 4482473, 6338587, 5787953, 4714334, 2309341, 3312378, 9499197, 5367672, 3612599, 8628569, 1149804, 4308593, 1259479, 6354870, 5308813, 3447800, 4860396, 8248960, 6352764, 6505152, 0786427, 9074687, 4031812, 3043636, 9186926

10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513,

5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712,

200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

87, 24, 21, 79, 05, 10, 31

300 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941

400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253

500 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

69309, 65502, 27311, 47958, 16503, 75337, 09465, 06929, 26949, 96919, 10918, 97712, 44625, 51582, 37080, 60027, 09242, 15723, 68444, 50586, 77732, 53677, 82704, 17588, 90288, 20711, 46431, 17418, 97403, 88532, 13377, 11454, 98213, 87178, 47756, 60590, 54861, 01797, 37385, 26970, 06459, 77548, 33017, 19396, 24786, 22053, 66704, 14037, 33054, 32251, 23872, 46782, 56628, 05402, 30258, 90869, 68122, 90007, 58050, 81422, 88436, 53507, 80273, 89558, 19183, 37636, 44294, 35096, 18520, 64549, 08730, 96552, 10439, 22279, 51192, 67035, 12050, 43409, 31427, 40151, 82740, 03790, 57820, 60112, 31374, 56087, 56219, 74490, 10344, 37583, 08443, 48823, 10051, 50957, 92529, 68666, 72853, 02249, 62290, 51607

1000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

600441, 736045, 508165, 429243, 281423, 933292, 755108, 626697, 360342, 732905, 669806, 319089, 229224, 040894, 525564, 652650, 929892, 895819, 576722, 664926, 847644, 388132, 887131, 108025, 746568, 228809, 965544, 890931, 589317, 731237, 045896, 688303, 347566, 202393, 539527, 359666, 714713, 160028, 465230, 818987, 898782, 893149, 582793, 482870, 914575, 603374, 347303, 167077, 292871, 242464

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6