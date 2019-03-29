Milli Piyango sonuçları açıklandı! 29 Mart 2019 | Milli Piyango bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından 29 Şubat 2019'da düzenlenen çekiliş sonuçları açıklandı. 29.03.2019 salı günü çekilen Milli Piyango biletlerinizi bolgegundem.com adresimizden sorgulayabilirsiniz. İşte 29 Mart 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ve SIRALI TAM LİSTE...

29.03.2019 tarihinde çekilecek olan Milli Piyango çekiliş biletlerinizi buradan sorgulayabilirsiniz. Site üzerinden vereceğimiz linklere tıklayarak Milli Piyango'nun canlı çekilişini de izleyebilirsiniz.. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ay 3 kere çekilişi yapılan Milli Piyango şans oyunu için bu hafta çekiliş tamamlanması bekleniyor.Yapılacak olan çekilişin ardından kesin sonuçları haberimizden öğrenebilir veya MPİ internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE - 29 MART

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenli olarak saat 21:15'te yapılmaktadır. Çekiliş MPİ'nin internet sitesinden veya bolgegundem gazetesinde anlık olarak verilmektedir.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI (TIKLA SORGULA)

29-3-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ADANA-MERKEZ, ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

500004

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

590037

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

017902 026966 037841 064328 067145 154521

163414 194842 224621 329030 333827 345782

353227 422092 437068 465954 527395 621980

652890 690390

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

017165 038622 062500 068049 143972 160540

165737 177980 180182 181457 199986 218584

243808 282389 285386 312199 316531 326438

330954 352198 354540 372174 386346 400574

410055 416041 416694 420888 423118 460146

460670 461133 468736 497023 524700 542673

544612 548311 552779 571183 573100 621201

622229 639993 646094 646255 663185 671825

678838 689914

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

03056 04399 05758 06484 10849 20807

21947 24058 31123 31124 32990 33056

34512 36191 37045 37059 37911 40926

41142 42398 45069 45192 45404 47930

47934 54222 57592 58928 59456 61841

65330 68787 69197 72367 72988 75769

82325 87949 89914 95478

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0087 0107 0505 0675 0747 1961

2228 2529 2589 3052 4305 4702

4958 5296 5756 5803 6023 6040

6087 6099 6305 6396 7582 7814

8247 8693 9334 9587 9907 9947

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

034 066 129 211 301 337

339 468 481 487 488 511

551 581 592 610 865 869

879 886

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

04 21 40 57 59 82

86

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2 8

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

000004 100004 200004 300004 400004 500000

500001 500002 500003 500005 500006 500007

500008 500009 500014 500024 500034 500044

500054 500064 500074 500084 500094 500104

500204 500304 500404 500504 500604 500704

500804 500904 501004 502004 503004 504004

505004 506004 507004 508004 509004 510004

520004 530004 540004 550004 560004 570004

580004 590004 600004

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango çekilişinin tamamlanmasının ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den resmi sonuçlar yayınlanmaktadır. Kazanan numaralarla birlikte çekilişin resmi kayıt videosu da vatandaşlarla paylaşılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi için bilet alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarıyla beraber en çok "Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?" diye merak ediyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için, ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr adresine giriş yapmak ve ardından "Bilet Numarası" kutucuğuna bilet numarası yazılması gerekiyor.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6