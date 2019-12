Milli piyango sonuçları ne zaman açıklanacak 2020 | Milli piyango sonuçları 2020 saat kaçta açıklanacak

Ülkemizde de her yıl büyük bir heyecanla beklenen yılbaşı milli piyango çekilişi, 31 Aralık yani bugün çekiliyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de "Milli piyango sonuçları ne zaman açıklanacak 2020" sorusu oluyor. Peki Milli piyango sonuçları 2020 saat kaçta açıklanacak? İşte cevabı...

Türkiye’nin 31 Aralık gündemi Milli Piyango sonuçları oldu. Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen Milli Piyango sonuçları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15.00 itibariyle Milli Piyango İdaresi canlı yayınla başladı. Yeni yıl ikramiyesi öncesi nefesler tutuldu. Talih kuşunun bugün hangi bilete çıkacağı merak konusu. Milli Piyango heyeti huzurunda yapılan çekiliş başlarken ilk çekiliş bin liralık ödül için yapıldı.

Milli piyango sonuçları ne zaman açıklanacak 2020

Milli Piyango İdaresinin Kızılay binasında noter huzurunda yapılan çekilişleri vatandaşlar da izleyebiliyor. Büyük ikramiyenin ödülü 80 milyon olacak. Bugün saatler 20:30’u gösterdiğinde büyük çekilişin yapılması bekleniyor ancak bu çekilişin öncesinde ise toplamda 436 milyon liralık bir ödül dağıtılacak. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. 80 milyonluk büyük ikramiye ise satılan bir bilete çıkana kadar çekiliş yapılmaya devam edecek. Saatler 20.00 ile 21.00 arasında da amorti çekilişinin yapılması bekleniyor.

Milli piyango sonuçları 2020 saat kaçta açıklanacak

Milli Piyango 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi saat 15.00’te Milli Piyango İdaresi’nin Kızılay binası çekiliş salonunda başladı. Milli Piyango İdaresi’nin bütün çekilişlerinde olduğu Milli Piyango yılbaşı sonuçları da, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde yapılıyor. 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde gerçekleşecek.

Her yıl olduğu gibi Milli Piyango 2020 yılbaşı çekiliş heyecanı yaşanıyor. Milli Piyango İdaresi'nden an be an alınan çekiliş sonuçları, sayfamızdan anbean takip ediliyor. Talihli numaralar ve ikramiye tam sıralı listeyi Milli Piyango 2020 canlı çekiliş sayfamız üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

"Milli piyango sonuçları ne zaman açıklanacak 2020" sorusunu merak edenler için araştırdık. Peki Milli piyango sonuçları 2020 saat kaçta açıklanacak? İşte cevabı...

MİLLİ PİYANGO 2020 İKRAMİYE TUTARLARI

Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

2020 ÇEYREK BİLET NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Milli Piyango 2020 için çeyrek bilete verilen ikramiye tutarı değişiklik gösterecek. Tam bilete 80 milyon lira ikramiye verecek olan Milli Piyango İdaresi, yarım bilete 40 milyon, çeyrek bilete ise 15 milyon lira ikramiye dağıtacak.

Dolayısıyla çeyrek biletini ikramiye isabet eden vatandaşlar 15'er milyon liralık ikramiye alabilecek.