Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?Cami inşaatının bitirilmesi adına süs halılarını sattıBir Annenin Günahı oyuncuları kimdir? Konusu ne? Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor?Kilo vermek için Yeşil Çay nasıl içilmeli? Yeşil Çayın yararları ve zararları neler?Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?Pendik Belediyesi'ne kültür-sanat kategorisinde büyük ödül!Hangi marka çamaşır makinesi almalıyım?Şalgam suyu zayıflatır mı? Şalgam suyu nedir?Dolandırıcı valinin adını kullanarak halktan para talebinde bulunduHDP'den terörist ailesine taziye ziyareti!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiyenin miktarı dudak uçuklattı

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiyenin miktarı dudak uçuklattı

Milli Piyango İdaresince yılbaşı özel çekilişinde verilecek olan büyük ikramiyenin tutarı 100 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca çeyrek bilet, 25 TL, yarım bilet 50 TL, tam bilet ise 100 TL'den satışa sunulacak.

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiyenin miktarı dudak uçuklattı

Her yıl milyonlarca vatandaşın çekilişini merakla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biletlerinin satış fiyatı ve büyük ikramiyenin tutarı belli oldu. Biletler satılmaya başlarken bu yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak. Vatandaşlar, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, isterlerse bayilerden alabilecekler.

Öte yandan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Bu yıl tam bilet fiyatı 100 TL, yarım bilet fiyatı 50 TL, çeyrek bilet fiyatı ise 25 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiyenin miktarı dudak uçuklattı

MİLLİ PİYANGO NEDİR? 

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiyenin miktarı dudak uçuklattı

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT