Her yıl milyonlarca vatandaşın çekilişini merakla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biletlerinin satış fiyatı ve büyük ikramiyenin tutarı belli oldu. Biletler satılmaya başlarken bu yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak. Vatandaşlar, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, isterlerse bayilerden alabilecekler.

Öte yandan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Bu yıl tam bilet fiyatı 100 TL, yarım bilet fiyatı 50 TL, çeyrek bilet fiyatı ise 25 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.