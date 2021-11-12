Milli Piyango yılbaşı çekilişleri, her yılbaşı kutlamasında en beklenen anlardan birini oluşturuyor. Birçok vatandaş piyango bileti alarak yeni yıla milyoner olarak girme hayalleri kuruyor. Bu bağlamda, Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Heyecan içerisinde beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri bugün (12 Kasım) satışa çıktı. 120 milyonluk ikramiye ödülü ile birçok vatandaşın hayallerini süsleyen yılbaşı biletlerinin resmen satışı bugün başladı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığı Milli Piyango internet sitesinden takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ BİLETİ FİYATLARI 2022 | MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, TAM, YARIM BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Milli piyango yılbaşı bilet fiyatlarını açıkladı:

Tam Bilet: 120 TL

Yarım Bilet: 60 TL

Çeyrek Bilet: 30 TL

Vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerden satın alabilirler.

Online olarak almak isterler ise Milli Piyango internet adresi, Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması, diğer online platformlardan dijital bilet olarak tedarik edebilirler.