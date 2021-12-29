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Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | 2022 MPİ TV yılbaşı özel canlı yayın izle linki

Yılbaşı çekilişine artık sayılı günler kaldı. Yılbaşı için biletini alarak hazırlıklarını tamamlayanlar canlı yayını nereden izleyeceğini araştırıyorlar. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | 2022 MPİ TV yılbaşı özel canlı yayın izle linki... Detaylar haberimizde...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | 2022 MPİ TV yılbaşı özel canlı yayın izle linki

Bu yıl yılbaşı büyük ikramiyesi tamı tamına 120 milyon lira. Vatandaşlar bu rakama sahip olma umuduyla piyango bileti satın aldılar. Bilet sahipleri yılbaşı gecesi Milli Piyango çekilişini canlı olarak takip etmek istiyorlar. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | 2022 MPİ TV yılbaşı özel canlı yayın izle linki... 

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | 2022 MPİ TV yılbaşı özel canlı yayın izle linki

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ

Büyük ikramiye sahibi olmak amacıyla bilet alan milyonlarca kişi heyecan içerisinde yılbaşı gecesini bekliyor. Yılbaşı çekilişi noter eşliğinde yapılacak ve MPİ TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

31 Aralık Cuma gecesi Milli Piyango yılbaşı çekilişi gerçekleştirilecek. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde çekiliş başlayacak. Saat 17.00'de 12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş yapılacak. Saat 18.30'da  6.000 TL kazanan numaralar için, 20.30'da ise 240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için çekiliş yapılacak. Amorti ve 120.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar ise saatler 23.00'ü gösterdiğinde belli olacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | 2022 MPİ TV yılbaşı özel canlı yayın izle linki

Yılbaşı çekilişi gecesinde  670 milyon 760 bin TL'lik toplam ikramiye dağıtılacak. Yılbaşı bileti alan kişiler amorti sonuçları dahil tüm sonuçları www.millipiyangoonline.com'dan öğrenebilecekler.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Milli piyango yılbaşı bilet fiyatlarını açıkladı:

Tam Bilet fiyatı:       120 TL'dir.

Yarım Bilet fiyatı:     60 TL'dir.

Çeyrek Bilet fiyatı:   30 TL'dir.

Vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerden satın alabilirler.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | 2022 MPİ TV yılbaşı özel canlı yayın izle linki

2022 YILI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi 120 milyon Türk Lirası.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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