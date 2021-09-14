Milli Piyango'da tarihin en büyük ikramiyesinin kazanan ili Denizli oldu!

Her hafta biriktikçe Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi haline gelen Sayısal Loto, bu haftaki çekilişinde kazananı belirledi. Denizli'deki bir kupona isabet eden büyük ikramiyenin sahibini Milli Piyango İdaresi, internet sayfasından yayınladığı mesajla kutladı.

Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesini bu hafta Denizlili bir talihliye verdi. Çılgın Sayısal Loto'da 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet eden ikramiyenin, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oynanan bir kupona isabet ettiği belirlendi.

''HERKESİN ŞANSI OLMAKTAN MUTLUYUZ''

Milli Piyango resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda; “13 Eylül 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen 110. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 212.285.211,50 TL'yi bir kişi kazanmıştır. Pamukkale/Denizli şehrimize isabet eden, kurulduğu günden beri Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212.285.211,50 TL'lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.