Milli Piyango'dan heyecan yaratan yenilik! Büyük ikramiye 25 milyon TL

Süper Loto; bayilerde, Milli Piyango Online üzerinden ya da Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması'ndan da oynanabiliyor. Süper Loto’da tarihi çekilişlerden biri bugün yapılacak.

BÜYÜK İKRAMİYE: 25 MİLYON TL

Bugün gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL. Bunun dışında Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de bundan böyle ikramiye kazanabilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜNLER YAPILACAK?

Süper Loto çekilişleri Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00’da yapılacak.

Bugün 25 Milyon TL büyük ikramiyeli Süper Loto çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek.

Şanslı numaralar belli olduğunda öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı yayını izlemek için tıklayın

250 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye’nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.

Süper Loto hangi günler çekilecek? | Süper Loto kaçta çekilecek?

CANLI ÇEKİLİŞ

Milli Piyango’nun getirdiği bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlanacak.

Oyuncular artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekken birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilme olanağına sahip olacak. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı geçirebilecekler.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları pazar, salı ve perşembe günleri saat 20.00 MPİ canlı yayını ile belirlenir.

İkramiye çıkan biletler nereden alacaktır?

İkramiyeler kategorize edilip, çıkan rakamlara göre ikramiyeler belirli yerlerden alınır. Oynayan kişinin biletinde;

3 rakamı tuttuysa, bayilerden ikramiyeyi alabilir,

Büyük ikramiye bayiler tarafından ödenmez.

5 rakamı tuttuysa, Milli Piyango şubelerinden alabilir,

6 rakamı tuttuysa, Ankara’da olan Milli Piyango Genel Müdürlüğünden.

İkramiye çıkan bilette yırtılma durumu olduğunda ne olur?

Bu durum karşısında biletin sahibi Milli Piyango şubesine giderek yırtık biletini ibraz etmesi gerekiyor. Yetkililer tarafından bilet kontrol edilecektir. Olumlu sonuç dönüldüğünde ikramiye o kişiye verilebilir.

Geçerlilik süresi ne kadar?

İkramiyeyi kazanan kişi bir yıl içerisinde ikramiyeyi alabilir. Bir yıl sonunda ikramiye kazanan kişi biletini verse de ikramiyeyi alamaz.