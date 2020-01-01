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  3. Milli Piyangonun kazananı belli oldu!

Milli Piyangonun kazananı belli oldu!

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.
01 Ocak 2020 Çarşamba 10:29

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