Milli Savunma Bakan Akar: Haftada 1 milyon maske üretiliyor

Mlli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile tele konferans yöntemi ile görüştü. Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerle bunların birlikler ve sahadaki uygulamalarının da değerlendirildiği toplantıda konuşan Akar, tedbirlere ilişkin yayımladıkları kapsamlı emirlerin ilk günden itibaren kararlı şekilde uygulandığını belirtti.

KOVİD-19'A KARŞI GEREKLİ MALZEMELER ÜRETİLİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dikimevi Müdürlüklerince haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikasınca 5 bin litre dezenfektan üretiliyor." dedi.

Bakan Akar, "MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık." diye konuştu.