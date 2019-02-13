Millî Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan vekili Shanahan ile görüştü.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantıları kapsamında ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Kaynak: İHA