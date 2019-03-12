Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Mehmetçiklerin DEAŞ'lılarla göğüs göğse çarpıştığını belirterek 3 bin DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gaziler ile öğle yemeğinde bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Mehmetçiklerin DEAŞ'lılarla göğüs göğüse çarpıştığını kaydetti. 3 bin DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Akar şu ifadelere yer verdi:

"Burada bizim üzerimize ne düşerse ve ne yapılması gerekiyorsa en iyisini yapmak için gece gündüz demeden azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri hain 3 bin DEAŞ'lı ile göğüs göğüse çarpışarak etkisiz hale getirdi. Bunan ardından Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeyi özgür bir hale getirdik. Oradaki insanların rahat ve huzura kavuşmasını sağladı. Hiçbir masuma zarar verilmedi. Hiçbir tarihi yapıya zarar vermedi. Atalarımıza yaraşır bir şekilde görevimizi tamamladık."

"Bizim tek hedefimiz teröristlerdir"

Tek hedeflerinin teröristler olduğunu dile getiren Akar, özellikle sivillerle ve hiçbir etnik kökenle problemin olmadığına vurgu yaptı. Akar, "Burada bir hususun altına özellikle çizmek istiyorum. Bizim masum sivillerle hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun veya hangi dinden olursa olsun hiç kimse ile dün problemimiz olmadığı gibi bugün de problemimiz olmadı. Bizim problemimiz bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri polis ve jandarması ile sadece ve sadece teröristlerle mücadele ediyor. Bizim Kürt kardeşlerimize yönelik saldırımız asla ve asla söz konusu değildir. Bizim hedefimizde Kürt kardeşlerimiz olamaz. Yurt içinde veya yurt dışında. Bizim tek hedefimiz altını özellikle çiziyorum sadece ve sadece teröristlerdir. Kimdir bunlar PKK'dır, YPG'dir, DEAŞ'tır, FETÖ'dür ve El Kaide'dir. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir" diye konuştu.

"Mehmetçik 3 kıtada adalet ve barış için mücadele ediyor"

Mehmetçiğin 3 kıtada adalet ve barış için mücadele ettiğini sözlerine ekleyen Bakan Akar, "Yurt içi ve yurt dışında Mehmetçik gerçekten 3 kıtada halk için adalet için, barış için, huzur için at koşturan atalarına yaraşır bir biçimde sadece askeri ile değil. Milli ve manevi değerlerine bağlı insanlık değerlerine bağlı insanlığı koruması ve kollaması ile de gerçekten bütün insanlığına ve buradakilere mücadelesi ile örnek olmuştur. Bundan dolayı da Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyorum. Mehmetçik o kadar güçlü ki bu hareket esnasında yaralandılar ve tedavi gördüler. Tedavi gören bazı askerlerimize doktorlar istirahat verdiler. Bu arkadaşlarımızdan 67 gazimiz tüm rahatsızlıklarına rağmen ısrar ve inatla "Arkadaşlarımız operasyonda iken biz burada yatamayız" diyerek alana giderek operasyona katıldılar. Dolayısıyla Mehmetçiğimizin sırtı yere gelmez. Allah'ın izni ile başaramayacağımız bir şey yoktur" dedi.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra Bakan Akar şehit ve gazi çocuklarına hediyeler dağıtarak toplu fotoğraf çektirdi.

Akar ve beraberindekiler daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret ederek kentten ayrıldı.

Kaynak: İHA