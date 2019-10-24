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Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü

Kaynak: İHA

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