Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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