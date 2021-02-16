Milli Savunma Bakanı Akar, Gara operasyonuna ilişkin TBMM'yi bilgilendirdi

Kuzey lrak'ın Gara bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 3 askerimiz şehit olurken, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 13 Türk vatandaşı da bölgedeki bir mağarada şehit edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Türkiye şehitlerine ağlarken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da TBMM'de vekilleri bilgilendirdi.

Irak'un kuzeyinde varlığını sürdürmeye çalışan terör örgütü PKK'ye karşı operasyonların sürdüğünü ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar," Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi. Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor." dedi.

Operasyona ilişkin bilgi veren Akar," Karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı." diye konuştu.

Müttefiklerle koordine edilerek yapılan harekatın öncesinde hedeflerin özenle seçildiğini aktaran Akar, sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına özen gösterildiğini belirtti.

İLK TEMASTA 3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Saat 05.45'te hava hücum harekatının başlatıldığını ve özel kuvvet unsurlarının helikopter ile bölgeye inmeye başladığını ifade eden Akar," İlk temasta bölgelerden birinde 2 şehit ve bir yaralı olmuştur. Yaralı subayımız hastanede şehit olmuştur. Buraya mutlaka kara operasyonu yapmak mecburiyetimiz var." diye konuştu.

HAREKAT HAKKINDA BİLGİLER

Bakan Akar harekata ilişkin şu bilgileri verdi:

"Harekat boyunca 4’ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği Gara’da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, PKK’ya ağır zayiat verdirmiştir."

Bakan Akar şunları kaydetti:

"Terör örgütü dün olduğu kadar bundan sonra da kendini artık rahat hissedemeyecektir. Hiçbir şehidimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak"